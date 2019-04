Mil Cien personas en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura para arropar a Edilia Pérez como senadora

Durante la celebración del Consejo Escolar Municipal se expuso que el CEIP Las Playitas no podrá acoger todas las solicitudes de Infantil de 3 años en caso de no contar con el profesorado suficiente, que los alumnos y alumnas del CEIP Tarajalejo siguen estudiando en aulas prefabricadas o que el CEIP Gran Tarajal no ha sido objeto de ninguna mejora sustancial en más de tres décadas, entre otros temas

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tuineje acogió en la tarde de ayer una reunión del Consejo Escolar Municipal en la que estuvieron presentes el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, la Concejala de Educación, Lolina Negrín, y los diferentes representantes de los centros educativos del municipio.

Durante la reunión se valoró la labor realizada por el Ayuntamiento para el mantenimiento de los centros. “Los directores coincidieron en señalar el cumplimiento de sus demandas, en la medida de nuestras posibilidades”, destacó el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, quien explicó que “existe una se…