Más de Doce Mil personas formadas en el Centro Asociado de la UNED en Fuerteventura desde el curso 1987/1988

La candidata de Coalición Canaria al Senado por Fuertevetura, Edilia Pérez, considera que la representación insular en la Cámara Alta debe servir también “para coordinar acciones con las políticas que se desarrollan desde las instituciones locales, en la búsqueda y promoción de iniciativas de diversificación económica y de desarrollo de calidad”.

Puso como ejemplo el sector turístico, “en Coalición Canaria tenemos muy claro que la Isla tiene un límite. No respaldamos proyectos y propuestas destinadas a aumentar el número de camas turística en la Isla. No apoyamos que se ocupe más suelo, y lo haremos coordinados en todas las instituciones donde estemos representados. Cada uno en su ámbito de competencia, pero con el mismo objetivo común”.

Se refirió a los rumores sobre nuevos proyectos hoteleros en El Cotillo, ya sea en Piedra Playa, el Faro o en El Roque: “No. Porque además no es razonable que mientras vemos cómo se cierran hoteles por falta de ocupación, haya quien quiera repetir el m…