Fuerteventura.- Tuineje reclama al Gobierno que atienda sus obligaciones en materia de educación

Durante la celebración del Consejo Escolar Municipal se expuso que el CEIP Las Playitas no ofertará Infantil de 3 años en caso de no contar con el profesorado suficiente, que los alumnos y alumnas del CEIP Tarajalejo siguen estudiando en aulas prefabricadas o que el CEIP Gran Tarajal no ha sido objeto de ninguna mejora sustancial en más de tres décadas, entre otros temas





El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tuineje acogió en la tarde de ayer una reunión del Consejo Escolar Municipal en la que estuvieron presentes el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, la Concejala de Educación, Lolina Negrín, y los diferentes representantes de los centros educativos del municipio.





Durante la reunión se valoró la labor realizada por el Ayuntamiento para el mantenimiento de los centros. “Los directores coincidieron en señalar el cumplimiento de sus demandas, en la medida de nuestras posibilidades”, destacó el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, quien explicó que “existe una serie de obras que desde el Ayuntamiento no podemos hacer frente por ser competencia de la Consejería de Educación, ya que son temas de carácter estructural o de obra mayor”, tal y como recogen diversos informes técnicos encargados por el Ayuntamiento para cada uno de los centros educativos. Dichos informes aclaran las acciones que son responsabilidad del Ayuntamiento de Tuineje y qué acciones tienen que ser ejecutadas por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. “Además de asumir nuestros compromisos, desde el Ayuntamiento también acordamos sumarnos a la reivindicación de los centros para que se atiendan sus demandas”, aseguró Lloret.





En este contexto se puso sobre la mesa la obsolescencia de algunos colegios del municipio como el CEIP Gran Tarajal, el que más deficiencias presenta y donde apenas se han realizado obras de mejora en las más de tres décadas del centro.





Otra de las reivindicaciones puestas sobre la mesa fue la planteada por el CEIP Las Playitas, que demanda la permanencia del profesorado para mantener todas las unidades actuales. “Según nos explicaron”, señala la Concejala de Educación, Lolina Negrín, “han tenido que informar a varias familias que ya han realizado la preinscripción en Infantil de 3 años que sus hijos e hijas no podrán cursar en el centro porque la Consejería no puede cubrir este nivel atendiendo al argumento de que la escolarización no es obligatoria de 0 a 3 años”. El equipo directivo del CEIP Las Playitas ya ha formalizado su reivindicación a la Consejería, a la que se sumará ahora la del Ayuntamiento de Tuineje.





En esa línea también se solicitó un posicionamiento a favor de las escuelas rurales del municipio, con el objetivo de que no se cierren y se mantengan los niveles de Infantil y Primaria que se imparten en ellas.





Los representantes del CEIP Tarajalejo también platearon durante la reunión una serie de quejas que serán elevadas a la Consejería y que tienen que ver con las aulas prefabricadas donde se imparten las clases. A pesar de contar con el suelo y la ficha financiera para construir cuatro nuevas aulas, el curso y la legislatura están a punto de concluir sin que se haya ejecutado nada de lo comprometido con el centro.





También en referencia al CEIP Tarajalejo se acordó solicitar tanto al Cabildo de Fuerteventura como a la Consejería regional de Educación una serie de mejoras en lo que respecta al transporte escolar. Actualmente, los alumnos y alumnas del Cardón o Tamaretilla tienen que desplazarse hasta las marquesinas de las guaguas interurbanas más cercanas porque el transporte escolar no entra en estos núcleos. Por eso, el Ayuntamiento de Tuineje tiene previsto solicitar a la Consejería de Educación que lleve el transporte escolar a todo el entorno rural y, mientras eso ocurre, que el Cabildo de Fuerteventura acondicione y aumente el número de las marquesinas que los menores usan durante la espera.





Los representantes de los institutos reclamaron, por su parte, el incremento de los ciclos formativos “tal y como se había comprometido la Consejería con los centros, ya que hasta allí acuden estudiantes no solo de Tuineje, sino también de Pájara, y a todos ellos hay que darles las mismas oportunidades que al resto de los estudiantes de la isla”, aseguró Sergio Lloret.









Por todo ello, el Consejo Escolar acordó elevar un escrito a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias solicitando la atención urgente de las demandas requeridas para el municipio de Tuineje.