Fuerteventura.- Pájara felicita a Nerea Garrido por triunfo obtenido en el Campeonato de Las Palmas de Golf en Categoría Alevín

Fuerteventura.- Nerea Garrido, natural de Costa Calma, se proclama Campeona Alevín en el Campeonato de Las Palmas de Golf 2019, celebrado los días 14, 15 y 16 del presente mes en el Real Club de Golf de Las Palmas.





La joven majorera revalida el título que, esta vez, tiene un sabor especial, teniendo en cuenta que un problema físico le impidió estar al 100%.





Según declaraciones de Nerea, "estoy contentísima y orgullosa de no haber tirado la toalla y de no haberme retirado el primer día, puesto que desde el hoyo 9 tuve un dolor muy grande en el pie que me impedía casi caminar, pero conseguí acabar a pesar del fuerte dolor. Luego, inmediatamente me llevaron al fisio, tenía unas ampollas grandes en dos dedos, me pincharon, me pusieron unas vendas y al día siguiente estaba mucho mejor. Estoy súper feliz y me gustaría dedicarle la victoria a mi amigo Carmelo Pulido, ya que sin sus cuidados no hubiese podido jugar. Como siempre, sin desmerecer, agradecer la ayuda y el apoyo recibido por mi Club Jandía Golf, el Ayuntamiento de Pájara y el Cabildo de Fuerteventura”.