·El Concejal de Juventud capitalino, Raimundo Elvira y los Concejales del Grupo de Gobierno municipal, Carlos Rodríguez y Luis Chacón, se daban cita en el día de ayer a pie de escenario para comprobar in situ todo el despliegue de medios técnicos que supone un evento de estas características.

·La Consejera cabildicia del área, Rosa Delia Rodríguez y el representante de la productora, Raúl Rivero, también se acercaron al escenario situado en la Plaza de la Paz.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la concejalía de Juventud, que dirige el concejal Raimundo Elvira, hace una invitación para disfrutar de la música rock este fin de semana con LEBRANCHO ROCK 2018 que se celebrará los días viernes 12 y sábado 13 de abril en la Plaza de la Paz de Puerto del Rosario con entrada libre.



El viernes 12 de abril de 21:00 a 03:00 am actuarán cinco bandas: The Fuleke Band, Mcllops, Hackers, Brutalized Kids y Mortal Wind y el sábado 13 de abril , en el mismo horario, otros cinco grupos: Mojo…