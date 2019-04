Fuerteventura.- La Consejería de Educación y Universidades exige rigor al Ayuntamiento de Tuineje

La nota de prensa enviada por el consistorio después del último Consejo Escolar municipal es una mezcla de desconocimiento de los temas y de ocultación de información a la ciudadanía que solo puede ser fruto de la mala fe





El alcalde llega a hacer referencia en los medios de comunicación a reivindicaciones de los directores de Institutos, cuando ni siquiera estuvieron en la reunión del Consejo escolar municipal





La Dirección Insular de Educación del Gobierno de Canarias en Fuerteventura se ha ofrecido hoy a participar en los futuros Consejos Escolares municipales que se celebren en Tuineje, para que el ayuntamiento pueda completar la información que ya le hacen llegar los centros educativos y completarla con la que se dispone en los servicios centrales. El ofrecimiento parte de comprobar cómo en el último Consejo celebrado, las apreciaciones trasladadas a los medios de comunicación por parte del alcalde y la concejala de Educación demostraban un desconocimiento considerable sobre asuntos educativos e incluso mala fe al ocultar o tergiversar información tratada en la reunión y que sí aportaron las direcciones de los centros presentes.





Por ejemplo, no cabe interpretar sino mala fe en la afirmación del alcalde, Sergio Lloret, de que los representantes de los institutos reclamaron en el Consejo escolar municipal nuevos ciclos de Formación Profesional, cuando no asistió representación alguna de los IES Vigán y Gran Tarajal, tal y como han manifestado públicamente a través de sus redes sociales, en respuesta al comunicado municipal. Además, esa reclamación de nuevos ciclos de FP es del todo infundada, cuando en estos días están publicando la nueva oferta de FP planificada conjuntamente con la Consejería y que ha supuesto en Tuineje la incorporación de ciclos como el de Ganadería y Sanidad animal, único en Canarias; Enseñanza deportiva de vela latina; o novedades como las de este año, con la incorporación del Ciclo medio de Agricultura ecológica; el de Acondicionamiento físico en modalidad dual; el de Servicios comerciales; o el de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos, que hasta ahora solo se impartía en el IES Arico, en Tenerife.





Por otro lado, se ha constatado cómo la directora del CEIP Gran Tarajal explicó al detalle en esa reunión que la Consejería de Educación y Universidades es consciente de la necesidad de realizar obras en el centro y que ya ha comenzado a trabajar en ello. De hecho, explicó en el Consejo que solo hace unas semanas el equipo técnico de la Consejería lo visitó y planteó a la directora no solo las obras de mejora del comedor, sino una ampliación del centro para cambiar las aulas de infantil. De hecho, señaló que ya se le ha entregado un borrador de la acción planteada, que precisamente se comunicaría al ayuntamiento para el uso de parte de la residencia, y cuenta con una partida en los presupuestos de trescientos mil euros. Todas estas son informaciones que los representantes del consistorio omitieron por completo en sus declaraciones públicas.





Además, la Consejería de Educación se ofrece para explicar al alcalde y a la concejala de Educación del consistorio algunos conceptos básicos en la gestión del área educativa, que han mezclado en sus declaraciones. En concreto, se podrá explicar a los representantes municipales conceptos que no deben mezclarse, como la educación infantil de 0 a 3 años con la escolarización en los centros escolares a partir de los 3 años, que son dos ciclos educativos diferentes. Para aclararles la diferencia, el primer concepto hace referencia en realidad al alumnado de 0, 1 y 2 años, que el Estado mantiene como etapa ‘no obligatoria, ni gratuita’. En cambio, a partir de los 3 años pasa a ser ‘no obligatoria, pero si gratuita’. Por lo tanto, la Consejería tiene la obligación de atender todas las solicitudes de escolarización con tres años y no puede denegarlas.





Sin embargo, la concejala de Educación, Lolina Negrín, afirma en el comunicado municipal que no se escolariza a un niño de 3 años, “porque no es una etapa obligatoria”, lo que es imposible, ya que sí es obligatorio para la Copsejería ofertar plaza a quien quiera. De hecho, Negrín se refería a esa supuesta excusa de la Consejería, para no poner un tercer grupo de alumnado de 3 años y ahorrarse el profesorado correspondiente en el CEIP Las Playitas, cuando, según consta en los documentos de la Consejería, ese tercer grupo está autorizado desde el miércoles pasado, al confirmarse el número de alumnado necesario para mantenerlo, tal y como debió explicar el director del CEIP en la reunión.





Por último, el ayuntamiento se refirió a las obras necesarias en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Tarajalejo. Tanto el alcalde como la concejala de Educación deberían saber que esas obras estaban a expensas de la incorporación a los presupuestos de 42 millones de euros procedentes del PIEC para Infraestructura Educativa. Además la concejala socialista debería saber que la llegada de esa partida se retrasó hasta hace apenas tres semanas, por las continuas dilaciones del Gobierno del Estado para suscribir un convenio plurianual, que al final terminó con una negativa y un único pago, aprobado el 28 de diciembre de 2018.





Además, ambos dirigentes municipales saben que el proyecto para el centro fue modificado durante el año pasado, después de dialogar con el equipo del centro y el AMPA, para crear un proyecto adicional, en la segunda planta, con más aulas de las que estaban previstas al inicio, una sala de profesores, baños y despachos, con un coste superior a los trescientos mil euros.





Para comenzar a ejecutar la obra, también conocen (o deberían saber) que los presupuestos de la Comunidad Autónoma recogieron ya una partida de cien mil euros, y que ahora la Consejería ha podido incrementar con la incorporación del PIEC el mes pasado, para ejecutarla en su totalidad.





Y con respecto a la teórica desatención al municipio, el alcalde debe conocer que se han invertido allí más de quinientos mil euros y, en varios casos, a petición y en colaboración con su propio consistorio, con intervenciones en cuatro colegios y dos institutos.