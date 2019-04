Fuerteventura.- Jessica de León ( PP ) promoverá en el Senado la creación de Fondos de Rehabilitación de Destinos Turísticos para hacerlos Accesibles

La candidata al Senado por el Partido Popular de Fuerteventura, Jessica de León, propone la creación por parte del Estado de. "El objetivo es repensar, rehabilitar y adaptar los espacios públicos turísticos así como la oferta alojativa que no cumplan con la normativa vigente en materia de accesibilidad", asegura Jessica de León. "Fuerteventura tiene una oportunidad en este mercado que, en la actualidad, no podemos ofrecer porque el destino no está adaptado"