Fuerteventura.- Experiencia, juventud e ideas conforman la Agrupación de Electores Puerto del Rosario

Fuerteventura.- “Ganas, pasión e ilusión” son las cualidades con las que se definen los representantes de la Agrupación de Electores Puerto del Rosario que concurrirá a los próximos comicios con “el mejor equipo”.





“para trabajar porque no quiero seguir estando de espectadora”. A la cabeza, Manuel Travieso, al que siguen el consejero de Comercio del Cabildo, Yose Herrera y la dinámica activista social, Yaiza Sotorrio Espinel , quien da este paso al mundo de la política





Un servicio a pie de calle para atender a las demandas de la ciudadanía, una administración dinámica y reestructurada, la accesibilidad, la inclusión, la igualdad o la vivienda son prioridades en un programa electoral que elaboran con las aportaciones de los vecinos y vecinas a quienes quieren presentar su candidatura al Ayuntamiento capitalino el sábado, 4 de mayo, en el Auditorio insular a las 20:00h.





El todavía titular insular de Comercio, Herrera, anuncia que ya ha presentado la renuncia al acta de consejero que se hará efectiva en el próximo pleno del Cabildo y que se embarca en este proyecto tras constatar las “serias diferencias que mantiene con la actual dirección de Coalición Canaria” con la que no comparte, asegura, “la forma de hacer las cosas”.

Desvela que conoció por los medios de comunicación la decisión de Coalición Canaria de expulsarlo del partido aunque no ha recibido ninguna notificación oficial. Asegura que no se dará de baja de forma voluntaria “y si me van a expulsar me defenderé”.

Ahora, en la Agrupación de Electores Puerto del Rosario cuenta con el apoyo de su padre, el histórico dirigente de Asamblea Majorera, José Juan Herrera Velázquez.