Fuerteventura.- El proyecto de la nueva sede de la Reserva de la Biosfera, finalista de un premio internacional de arquitectura

Alcogida, este proyecto resultó ganador del concurso internacional de ideas convocado por el Cabildo de Fuerteventura para la redacción del proyecto del futuro edificio, que estará ubicado junto al Parque Tecnológico de Fuerteventura. El proyecto del edificio que acogerá la nueva sede de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, diseñado por el estudio canario GPY Arquitectos, ha quedado finalista en el premio internacional de arquitectura S.ARCH Conceptual Design Award 2019 . Con el lema, este proyecto resultó ganador del concurso internacional de ideas convocado por el Cabildo de Fuerteventura para la redacción del proyecto del futuro edificio, que estará ubicado junto al Parque Tecnológico de Fuerteventura.





El premio S.ARCH sirve de plataforma de promoción internacional para proyectos arquitectónicos y reconoce la creatividad y la excelencia, potenciando la diversidad arquitectónica, reconociendo así nuevas ideas e intervenciones ejemplares en todo el mundo





El proyecto para la nueva sede de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura ha sido elegido finalista en la categoría ‘Conceptual Design’ (Diseño conceptual), por un jurado internacional. De este modo, el premio ha reconocido la apuesta conceptual de la propuesta de GPY Arquitectos, que intensifica la relación entre arquitectura y paisaje en el contexto insular de Fuerteventura.





El edificio se inspira en la recolección del agua en Fuerteventura, siendo una reinterpretación de sistemas y técnicas constructivas del territorio que tradicionalmente se utilizaban para recolectar, canalizar y almacenar el agua en la Isla. GPY Arquitectos reinterpreta así los elementos de la ingeniería hidráulica tradicional majorera, como las alcogidas, los caños y el aljibe, para diseñar una topografía artificial que acoge bajo tierra los usos principales del edificio y una ligera cubierta en forma de embudo que funciona como un dispositivo de control climático que permite a la vez recoger y reutilizar las aguas pluviales para el riego de jardines. Se reinterpretan así técnicas de construcción y protección propias del paisaje de la Isla, para integrarlas de forma natural en una construcción contemporánea.





El jurado internacional de S.ARCH Conceptual Design Award 2019 ha estado compuesto, entre otros, por los arquitectos japoneses Kengo Kuma (KKAA), Toyo Ito (Toyo Ito & Associates Architects) y Sou Fujimoto (Sou Fujimoto Architects), así como el arquitecto austríaco Dietmar Eberle (baumschlager eberle), el arquitecto inglés Keith Brewis (GRIMSHAW), la arquitecta Viviana Muscettola (Zaha Hadid Architects) y el arquitecto alemán Lars Krueckeberg (GRAFT).





El pasado mes de noviembre, el estudio GPY Arquitectos, formado por Juan Antonio González Pérez, Urbano Yanes Tuña y Constanze Sixt, recibió además el I Premio de Arquitectura Miguel Martín-Fernández de la Torre MMFT 2018, otorgado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, y el Premio Oraá de Arquitectura 2018, que concede el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife.





Recientemente GPY Arquitectos ha obtenido otros prestigiosos premios internacionales, entre los que destacan el Premio Internacional de Arquitectura y Diseño German Design Award, otorgado por el German Design Council (2017), el Premio Architectural Review MIPIM Future Projects Award, que concede The Architectural Review (2016) y el Premio The International Architecture Awar, que otorga The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design y The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (2015).