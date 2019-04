Fuerteventura.- El PP de Pájara propone soluciones ante la falta de estacionamientos en Morro Jable

El PP de Pájara apuesta no solo por crear nuevas plazas de aparcamiento sino proponer soluciones alternativas que solventen el problema de los aparcamientos en Morro Jable. “Un problema que no exclusivamente se soluciona creando más plazas, sino afrontando un Plan de Movilidad en Morro Jable. Aunque hacer más plazas para estacionar soluciona parte del problema, se deben plantear otras alternativas aparte. Ofrecer como solución única hacer más plazas de aparcamiento en el centro de Morro Jable no es más que un parche”, manifiesta Alejandro Cacharrón Gómez, número dos del PP de Pájara.





“El problema de los estacionamientos es una herida abierta a la que el ejecutivo municipal se limita a poner tiritas, algo a lo que el PSOE nos tiene acostumbrados ya que se ha repetido a lo largo de los últimos 16 años y desde luego, no es forma de gestionar un municipio”, explica el popular.





Cacharrón considera que el estacionamiento es un tema “sensible, pues todos queremos llegar y aparcar enseguida. Pero también tenemos que pensar en el bien común y buscar el beneficio de todos”. Por lo que propone ponerse a trabajar cuanto antes, “puesto que los vecinos y el único motor de nuestra economía (el turismo), exigen que demos una solución a este problema”.





Alejandro Cacharrón Gómez, miembro del PP de Pájara, asegura que la falta de aparcamiento es un problema mucho más complejo de lo que a primera vista parece. Según Cacharrón, “no se trata de un asunto que se solucione solo con la creación de más plazas de aparcamiento –aunque estas sean necesarias- sino que es necesario plantearse este tema desde una perspectiva global y una estrategia a largo plazo aprendiendo de los errores cometidos hasta ahora por la corporación municipal, que ha optado por cerrar los ojos ante el problema. Morro Jable debe plantearse en su conjunto y establecer un Plan de Movilidad, tanto de transporte público como privado”.





Asimismo, el PP de Pájara enumera las soluciones que proponen para aumentar y facilitar el estacionamiento, tales como: hacer cumplir el conjunto de normas municipales que den solución a diferentes aspectos sobre el aparcamiento en la localidad, así como también sentarse con los vecinos, trabajadores, autónomos y empresarios para encontrar soluciones imaginativas que beneficien a todos. El Partido Popular de Pájara propone hacer un estudio urbanístico que tenga en cuenta la movilidad, la accesibilidad y el reordenamiento de la zona comercial, ofreciendo soluciones diferentes a cada barrio.





Además, el Partido Popular de Pájara demanda al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular que afronte de forma inmediata la planificación y el proyecto y la ejecución de la circunvalación desde el Muelle de Morro Jable al Club Aldiana. “El Partido Popular introdujo en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del 2019 una partida para la redacción del proyecto de esta circunvalación”, afirma Cacharrón.