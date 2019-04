Fuerteventura.- El PP de Pájara pide los servicios mínimos para los diseminados del municipio

El PP del sur de Fuerteventura lamenta que desde la Pared, pasando por Las Hermosas, Chilegua, Cardón, Mezquez y hasta el Valle de La Lajita, los servicios prestados por el Ayuntamiento de Pájara sean “insuficientes o inexistentes”, y recuerda que la población repartida a lo largo de estos núcleos tiene “las mismas necesidades que cualquier otro habitante del municipio y pagan los mismos impuestos”.





El Partido Popular de Pájara argumenta que la dispersión no puede significar la falta de servicios mínimos tales como la iluminación de las carreteras, la recogida de basura, el acceso a las comunicaciones y una buena señalización.





“Además, tenemos que garantizar el derecho de los vecinos a tener acceso a los servicios de Auxilio y Emergencia de los que disponen en otros puntos, es vital”, manifestó Miryam de León Fábregas, vicesecretaria del Comité de Pájara por Costa Calma.





Estos pueblos y asentamientos, que se encuentran relativamente alejados entre sí -donde no solo residen vecinos, sino también se emplazan diferentes explotaciones ganaderas y agrícolas- no sólo padecen la carencia de servicios sino que, además, se encuentran aislados. “Se trata de un aislamiento relativo, pues no es un alejamiento por distancia, pero si por la falta de servicios mínimos.





El PP de Pájara solicita al ayuntamiento que al menos garantice el buen estado de conservación de las carreteras. La peligrosidad de algunos tramos y la falta de señalización, contribuye sin duda a este aislamiento al que me refiero”, aclara Myriam de León.





Por su parte, Jaime Vilanova, vicesecretario del Comité de Pájara por La Lajita, aseguró que “la sensación de dispersión en sería fácilmente aliviada mediante pequeñas actuaciones desde el Ayuntamiento de Pájara”. Villanueva concluyó enumerando algunas de las propuestas del Partido Popular en el sur, tales como: recuperar el Centro Cultura de Cardón, impulsar diferentes actividades de ocio, deporte, cultura y gastronomía, y favorecer la creación de asociaciones de vecinos, así como establecer un canal abierto y directo entre ellos y la administración, “para que en un corto plazo de tiempo sientan que vivir o trabajar en un lugar tranquilo no significa vivir o trabajar en un lugar aislado”.