Fuerteventura.- El PP de La Oliva reclama que el polideportivo de Villaverde sea una realidad

Fuerteventura.- El Partido Popular de La Oliva, encabezado por el candidato a la Alcaldía Tony Pereira, vuelve a reclamar el Pabellón de Villaverde que "una legislatura más, quedará en promesa electoral de CC ante el silencio cómplice del Ayuntamiento de La Oliva”. Pereira lamenta que sea ahora, a escasas semanas de las elecciones, cuando CC vuelva a poner el polideportivo de Villaverde en la palestra: “Han tenido una legislatura completa y 30 años de gobierno en el Cabildo para sacar el proyecto adelante y no han sido capaces. Las promesas electorales se deben llevar a cabo durante la legislatura, CC no puede esperar que los ciudadanos renueven su confianza cuando no han cumplido”, insiste Tony Pereira.