Fuerteventura.- Cristina Valido y Edilia Pérez recuerdan que los 30 millones para la Pobreza y los 42 del PIEC “siguen pendientes de un Consejo de Ministros de Sánchez”

A falta de pocos días para las elecciones del 28 de abril, la candidata al Senado por Fuerteventura, Edilia Pérez, y la candidata al Parlamento de Canarias y actual consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, insistieron hoy en que la financiación de 30 millones de euros para el Plan de lucha contra la Pobreza en Canarias y los 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo de Canarias “siguen pendientes de un Consejo de Ministros de Pedro Sánchez para que se aprueben”.

Detalló Cristina Valido que a cabamo s de aprobar un E st a tu to y un REF “y en el prim e r presupuesto que presenta Pedro Sánche z no se atendieron n inguna de las medidas que en ese E statu t o y ese REF se recoge n”.

Además, “sobre el acuerdo que teníamos aprobado por el PP cuando necesitaban nuest r o s votos, no s dicen que los recursos de la P obreza no se renueva n , ni el PIEC tampoco se va a prorrogar”, recordó.

Eso hasta que vino la ministra Valerio de campaña electoral a Canarias, que rectificó y anunció que se aprobarían, “pues bien, no sé cuántos Consejos de Ministros quedan de aquí al domingo, pero de momento no parece que vaya a aprobarse. Ojalá sí lo hagan, pero me temo que si no tenemos gente como Edilia en Madrid, ni se preocupan”, indicó Cristina Valido.

Edilia Pérez subrayó que por encima de las inversiones y las infraestructuras “hay recursos relacionados con las personas y sus vidas que no pueden eliminarse de esta forma, porque además están recogidos en el Estatuto y en el REF, no son un regalo”.





Se refirió a la necesidad de contar con senadores independientes de los grandes partidos estatales, que no estén sometidos a sus directrices. P uso como ejemplo la actividad del senador herreño en esta pasada Legislatura, Pablo Rodríguez, con más de 700 iniciativas sobre su isla, “frente a las alrededor de 80 que los dos senadores del PP presentaron sobre Fuerteventura. P or eso queremos estar en el Senado, porque no puede ser que en todo este tiempo el nombre de Fuerteventura y sus necesidades haya pasado desapercibido en el Senado”, recalcó Edilia Pérez.