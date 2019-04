Fuerteventura.- CC priorizará la ampliación de los servicios de atención domiciliaria en su programa para el Ayuntamiento de Antigua

Coalición Canaria Fuerteventura incluirá en su programa de gobierno para el Ayuntamiento de Antigua la ampliación de personal y servicios para la atención domiciliaria que desde el municipio se presta a las personas mayores y que requieren de servicios básicos en su domicilio.





El candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Antigua, Manuel Hernández, indicó que “antes que las infraestructuras deben estar los servicios a los ciudadanos. Esa es una de nuestras prioridades. Actualmente el personal que dispone el Ayuntamiento para prestar este tipo de servicios está saturado de trabajo y se necesita ampliar esta plantilla para llegar en mejores condiciones a más gente”.





Manuel Hernández indica que “la evolución poblacional del municipio requiere de una atención especial hacia muchos mayores que viven solos, o que por cuestiones de trabajo de sus familiares, pasan muchas horas solos. Necesitamos equipos de profesionales cualificados para poder ayudarles en las tareas de la casa, en movilidad, aseo, limpieza.. Esa va a ser la prioridad inversora de nuestro plan de trabajo”.





Entiende además Manuel Hernández que “el municipio necesita ya de un Centro de Día en condiciones, en los que aquellos mayores que lo requieran puedan compartir una jornada con profesionales especializados, dinamizándolos, desarrollando talleres y terapias básicas”.