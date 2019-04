El Patronato de Turismo de Fuerteventura finaliza en Manchester las jornadas profesionales en Reino Unido

Manchester mantendrá este año 12 vuelos semanales con el Aeropuerto majorero









Los encuentros con agentes de viajes e han celebrado en Bristol, Stansted Londres, Birmingham y Manchester

La ciudad británica de Manchester ha sido la última parada del Patronato de Turismo de Fuerteventura dentro de las jornadas profesionales que ha llevado a cabo esta semana por la zona centro sur de Reino Unido. En concreto, han presentado el destino ante unos 120 agentes de viajes de las ciudades de Bristol, Stansted Londres, Birmingham y Manchester.





Por la mañana, la delegación majorera visitó la sede del turoperador británico On the Beach en Manchester, donde fueron recibidos por su director general, Bill Allen, y su director de Marketing, Jaime Webster. On the Beach Travel es el operador turístico británico con mayor crecimiento en ventas online.





Ya por la tarde, el gerente del Patronato de Turismo, Moisés Jorge, presentó el destino ante 50 agentes de viajes de Manchester, ciudad con la que el Aeropuerto majorero mantiene doce vuelos semanales: tres con Thomas Cook, tres con Ryanair, tres con TUI y otros tres con Jet2.





El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, señaló que “estas jornadas finalizan en Reino Unido después de haber visitado ocho ciudades, cuatro de la zona norte, el pasado mes de marzo, y esta semana otras cuatro en la zona centro sur”





Acosta agradeció la colaboración de las empresas majoreras participantes y comentó que “finalizamos optimistas después de comprobar que todas ellas mantienen este 2019 sus conexiones aéreas con Fuerteventura, lo que esperemos sirva para mantener la cuota de mercado del pasado año”.





En estas jornadas por el centro y sur de Reino Unido están presentes Atlantis Hoteles, Barceló Hoteles, Iberostar Hoteles, MP-Labranda Hoteles, Acua Water Park, y Fuerteventura Oasis Park .