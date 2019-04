David Perdomo ( NC ) asegura que el futuro de Fuerteventura pasa por un modelo económico diversificado

De cara a las elecciones del 28 abril, David Perdomo insta a la movilización del electorado para que los problemas de los majoreros resuenen en Madrid. Perdomo, como senador electo, sabe que entre las funciones de la Cámara está influir en la política estatal, pero él, como senador por Fuerteventura, no dejará de trabajar, junto con toda su formación, para consolidar no solo una agenda canaria sino, además, una agenda majorera que ponga de manifiesto las necesidades específicas de la isla. Y entre esas necesidades, el candidato pone especial énfasis en la importancia que, de cara al futuro, tiene dinamizar áreas económicas que hasta ahora no han sido suficientemente explotadas.