Oasis Park Fuerteventura y AAP colaboran en la reubicación de un macaco japonés que se encuentra solo en el zoológico clausurado de Guinate Park

Máximo respeto y máxima colaboración

El propietario del zoológico argumentó "adquirí el zoológico en el peor momento en el que se encontraba y me fue imposible remontarlo". Tras meses de inactividad se vio obligado a cerrar sus puertas definitivamente y ceder los animales que éste poseía, desviándolos a los escasos centros españoles que se ofrecieron a ayudarle.



Este macaco convivía con otros dos lamentablemente ya fallecidos, el último de ellos, meses después del cierre del centro.



El propietario comenta que los vecinos de la población de Haría acuden asiduamente a la instalación saltándose las medidas de seguridad, entrando en una propiedad privada sin autorización y alimentando al macaco con total desconocimiento de su estado de salud y necesidades. Algunos de estos vecinos increpan al propietario en las redes sociales y amenazan con poner en libertad a este animal considerado como peligroso, sin prever el riesgo que esto conllevaría para la seguridad de la población y para el propio animal.



Operación de traslado urgente

Tras la imposibilidad de encontrar instalación adecuada y un grupo de convivencia para mantener el bienestar de este ejemplar, se ha movilizado de manera inmediata tanto el operativo AAP como el de Oasis Park Fuerteventura, para poder trasladar a este animal al centro de rescate AAP en Almere, Paises Bajos, donde será rehabilitado y resocializado con otros animales de su misma especie hasta que puedan ser reubicados a un centro tercero con estándares en bienestar animal a nivel de las exigencias de AAP, de la misma manera que se hizo recientemente con los 10 animales transferidos desde AAP hasta Oasis Park Fuerteventura.



Oasis Park Fuerteventura, centro de rescate de animales provenientes de incautación y especialista en recuperación y rehabilitación, ha puesto en marcha toda su operativa para ayudar en las gestiones de traslado del macaco japonés, haciéndose cargo de los altos costes económicos que esto conlleva: chequeos sanitarios, sedación, captura y traslado de este animal, en cumplimiento de manera fehaciente de cada uno de los requisitos exigidos para su transporte hasta Holanda.

El parque majorero simultanea las labores con expertos provenientes de AAP, así como con Antonio Manuel Cardona Romero, Jefe de Sección de Registro, Trazabilidad, Identificación y Transporte Animal de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, y con el propietario del zoológico, coordinando los trabajos previos necesarios para el traslado de este primate.

Posicionamiento de Oasis Park Fuerteventura

"Es posible que muchos ciudadanos tiendan a minusvalorar este hecho y lo vean con cierta simpatía o, cuando menos, con cierta tolerancia",



"Lo cierto es que entrar al recinto cerrado al público o llamar al propietario para increparle con amenazas de liberación del animal se trata de mucho más que una gamberrada de un delito además grave".



Por desgracia este tipo de acciones pueden traer consecuencias negativas para los movimientos pacíficos que han conseguido cambios tan importantes a través de cooperar con el gobierno como lo está haciendo el propietario de este macaco utilizando la vía legal. Las buenas intenciones solas no bastan, debemos de tener claro que no podemos actuar solos y tomarnos la justicia por nuestra cuenta. Si realmente les importa el futuro y el bienestar del animal, deben de dejar trabajar y coordinar a las instituciones y colaboradores oficiales en este operativo sin entorpecer la tarea, y podrán así comprobar como el primate logrará tener un futuro mejor, porque todos buscamos lo mismo, su bienestar" ha declarado Guacimara Cabrera, Gerente y Directora de Comunicación de Oasis Park



El propietario del zoológico Guinate Park, hace la cesión de este ejemplar a favor de AAP, y adquiere su compromiso de no volver a adquirir animales, con el deseo de que se encuentre un centro zoológico final adecuado que garantice la rehabilitación y bienestar de este macaco japonés.