Meri Pita: “Fuerteventura necesita más políticas feministas y menos asistencialismo”

L a diputada estatal de Unidos Podemos, Meri Pita, se trasladó a Fuerteventura donde participó en un encuentro con la militancia y círculos del partido, en el que ha animado a las mujeres majoreras a secundar la huelga feminista convocada para hoy, 8 de marzo y a acudir a la manifestación convocada a las 12 de la mañana en la Plaza de la Iglesia de Puerto del Rosario y a los actos reivindicativos que tendrán lugar en el mismo lugar a partir de las 14 horas.









Según ha denunciado la diputada durante el acto, que ha logrado un lleno absoluto en la sede del partido, el Gobierno del Estado aún no ha asumido la desigualdad de género como un tema que debe vertebrar de marea transversal toda su acción política, “y esa mala práxis se reproduce en todos los niveles de la administración, especialmente en los Cabildos y Ayuntamientos de las islas no capitalinas”, según Pita. Y es que, la isla de Fuerteventura carece de políticas con perspectiva de género, “se queda en el asistencialimo y su cabildo ni siquiera posee un gobierno paritario”, ha sentenciado la diputada.







“Todos, políticos, técnicos y la ciudadanía en general debemos ponernos las gafas violetas para concienciarnos del problema que supone que la mitad de la población de la isla sea discriminada por el hecho de ser mujer”, ha continuado Pita, quien reclama más personal y con una mayor formación de género en todas las áreas del gobierno, y más información sobre la desigualdad entre hombres y mujeres a través de estudios sobre la situación que vive la Isla.







Para la diputada, urge desarrollar un Plan de Igualdad a nivel insular, y también la Justicia requiere de más medios y personal formado en esta materia que no sufra traslados con tanta asiduidad para reproducir con éxito las campañas de concienciación y atención de casos de violencia de género en Fuerteventura.







Pita también ha destacado otra serie de necesidades imprescindibles como descentralizar los recursos para la atención a la violencia de género, debido a la dispersión de la población o evitar la externalización de servicios, pues estos “merman su calidad, ponen en riesgo su continuidad y precarizan a las personas expertas en género”, ha denunciado durante el acto.







La formación morada exige asimismo que se cumpla la Ley Canaria de Igualdad y se dote cuanto antes de un Punto de Encuentro Familiar a la Isla de Fuerteventura.