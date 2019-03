Lola García valora el trabajo “de miles de personas que a diario se implican para contribuir a mejorar el sistema educativo canario”

La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Lola García, valoró ayer en el Parlamento de Canarias el trabajo desarrollado en esta Legislatura por la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, “como un ejemplo de que con diálogo y planificación se puede alcanzar resultados más que satisfactorios”. Aunque sigamos pendientes de la estabilización de los recursos de financiación estatal para que no dependan del gobernante de turno en Madrid.





Lola García intervino en representación del Grupo Nacionalista Canario durante el debate de una moción que enumeraba una serie de acciones en materia educativa.





Consideró que más allá de medidas parciales, “lo importante es trabajar en la línea del Pacto Social, Político y Económico por la Educación, en el mismo esfuerzo conjunto de mejora, que dio lugar a la Ley Canaria de Educación no Universitaria” aprobada en su momento por todas la fuerzas políticas menos el Partido Popular, que se abstuvo.





Detalló que partimos de la necesidad de que el alumnado crezca en una sociedad que de verdad valore su sistema educativo. “Y este sistema educativo no es un ente abstracto. No es un conjunto de normas, leyes y objetivos. No son edificios, más o menos modernos, que albergan colegios. Ni si quieran son programaciones educativas o evaluaciones. El sistema educativo es una expresión del conjunto de la sociedad. El sistema educativo son sobre todo las personas”.





Por ello valoró el trabajo de “miles de personas en Canarias que día tras días encaran con la mejor actitud y disponibilidad posible esta labor. Para que nuestros hijos tengan la mejor formación posible, con los recursos que existen. Y lo hacen en la educación privada, en la concertada, efectivamente, pero sobre todo en la pública, porque además es la mayoritaria y la de mayor acceso para todas las familias”.









Subrayó que gracias a este esfuerzo colectivo ahora el alumnado canario presenta mejores ratios de rendimiento educativo que la media estatal, ampliando significativamente el número de docentes en más de mil personas, pese a que en este tiempo el número global de alumnado ha descendido en unos cinco mil.