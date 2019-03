La sentencia confirma que el Ayuntamiento de Pájara es propietario del suelo cedido a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para la construcción del IES La Lajita

La sentencia confirma que el Ayuntamiento de Pájara es propietario del suelo cedido por Acuerdo Plenario de 16 de febrero de 2017, para la construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria de La Lajita.





En relación al escrito presentado por la Consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, en el que pedía al Ayuntamiento de Pájara que aclarase la situación judicial de los terrenos cedidos, el Ayuntamiento contestó confirmando que dicho suelo ya había sido cedido mediante el anteriormente citado Acuerdo Plenario, existiendo, además, una sentencia favorable al Ayuntamiento, que confirmaba la legalidad del acuerdo de cesión. Actualmente, dicho Consistorio se encuentra a la espera de recibir la resolución al recurso planteado contra dicha sentencia, el cual se encuentra concluso para dictar sentencia y pendiente de señalamiento para votación y fallo.





En dicha sentencia se confirma el criterio del Ayuntamiento y sus servicios jurídicos conforme al cual, no existe duda alguna, de que el Ayuntamiento es propietario de dicho suelo. Además esto ya ha sido objeto de debate judicial en Sentencia número 409/2004, de 1 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, y en la cual en un recurso parecido, la Sala confirmó la propiedad del Ayuntamiento de dichos terrenos.





Por ello, no existe duda alguna de la propiedad municipal de los citados terrenos. Si bien, en caso de que, de forma inesperada e incomprensible este Ayuntamiento no ganara el recurso de apelación, procedería inmediatamente a la expropiación de los terrenos, por lo que la construcción del instituto NO se vería afectada.





En ningún caso podría existir responsabilidad patrimonial alguna para la Consejería de Educación, en la medida que el Ayuntamiento, tal como ha manifestado en sucesivas ocasiones, articulará el instrumento legal oportuno para mantener estos terrenos en propiedad de la Consejería de Educación, al objeto de construir el Instituto de Educación Secundaria.





Por dicha razón, esta Corporación no contempla ni tan siquiera, la opción de que se puedan derivar responsabilidades patrimoniales hacia ninguna administración, puesto que existe una alternativa legal que evitaría incurrir en responsabilidad patrimonial, si la sentencia no fuere favorable.





Reconocer una responsabilidad patrimonial equivaldría a reconocer la pasividad del Ayuntamiento ante la pérdida de la sentencia y esto bajo ninguna circunstancia pudiera ser así, pues el Instituto es necesario para el municipio y la corporación está comprometida con ello.





El Alcalde de Pájara manifiesta que “parece lamentable que la Consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, pierda su condición de consejera desde el momento en el que se puso la camisa de candidata de Coalición Canaria al Cabildo de Fuerteventura, y estoy absolutamente convencido que si este problema se hubiera producido en el municipio de La Oliva, de donde ella es natural, seguro no habría puesto impedimentos sin fundamento, en estos momentos a dos meses de las elecciones”.





Asimismo, el Ayuntamiento de Pájara ha mostrado una actitud activa y predispuesta a aclarar cualquier duda relacionada con el expediente de cesión de los terrenos, sin que por el momento se contemple ninguna otra ubicación posible. La posición del Grupo de Gobierno de Pájara es que el instituto se construya en La Lajita.