La Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura da a conocer el proyecto Nursing Now Canarias

Para ello, se están celebrando charlas informativas en el Hospital General de Fuerteventura que también tendrán lugar en los centros de salud de la Isla

Nursing Now Canarias es una iniciativa del SCS que trabaja para potenciar y apoyar a las enfermeras ante los retos y desafíos de la profesión enfermera



La Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha acciones dirigidas a dar a conocer a los usuarios, pacientes y personal del Área de Salud, el grupo autonómico de Nursing Now Canarias, una iniciativa constituida por el Servicio Canario de la Salud (SCS) que, enmarcada en el proyecto del Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canaria, trabaja para aplicar en el Archipiélago los objetivos de este movimiento internacional que pretende potenciar y apoyar a las enfermeras ante los retos y desafíos de la profesión enfermera.



Así, este lunes 25 de febrero se iniciaron las charlas informativas en el Hospital General de Fuerteventura que, dirigidas al personal de Enfermería, tuvieron lugar hasta ayer jueves 28 para, a partir de la próxima semana, celebrarse en los diferentes centros de salud de la Isla.



La representante del proyecto Nursing Now para Fuerteventura y miembro del grupo funcional del proyecto a nivel autonómico, la enfermera Acoraida Alcántara, es la encargada de impartir estas charlas.



N ursing Now



Nursing Now es una campaña global realizada en colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras y la OMS, cuya finalidad es mejorar la formación, el desarrollo profesional y las condiciones de trabajo de las enfermeras; dar mayor y mejor difusión a las prácticas efectivas e innovadoras en Enfermería; fomentar la participación de las enfermeras en las políticas de Salud y en la toma de decisiones sanitarias; dar más oportunidades de desarrollo en todos los niveles asistenciales, e identificar evidencias sobre dónde las enfermeras tienen más impacto para que puedan desarrollar su trabajo y alcancen su máximo potencial en su carrera.