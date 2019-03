Fuerteventura.- Tuineje inicia los trámites para crear en Gran Tarajal nueva zona de aparcamiento en el antiguo depósito de agua del CAAF

El Ayuntamiento de Tuineje ya se ha dirigido al Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura para que certifique el desuso de esta instalación y proceder a su demolición





Incrementar los espacios destinados al estacionamiento de vehículos en Gran Tarajal. Ese es uno de los objetivos en los que trabaja desde hace meses el Grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Tuineje y es el motivo por el que ha iniciado los trámites para habilitar como zona de aparcamiento el antiguo depósito del CAAF, en la zona alta de Gran Tarajal.









“En el Ayuntamiento de Tuineje somos conscientes de la necesidad de aparcamientos que existe en diferentes puntos del municipio, en especial en Gran Tarajal”, señaló el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, quien explicó que, “concretamente en Gran Tarajal esa necesidad es visible no solo en la zona de mayor concentración comercial, sino en la parte alta del pueblo, donde las calles son más estrechas y consolidadas”.





Por eso, ya se han dirigido al Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) para que este emita un informe que certifique que dichas instalaciones están en desuso (el depósito que actualmente está en uso se encuentra en una cota superior). Se trata de un suelo de titularidad municipal, y como tal consta en el Registro y en el Catastro, por lo que no es necesario solicitar la reversión del suelo al Ayuntamiento de Tuineje. “Una vez logremos la certificación del CAAF, procederemos lo antes posible a la demolición de este depósito para habilitarlo de modo transitorio como zona de aparcamiento”, aseguró Lloret.





Se trata de un solar cercano a los 1.500 metros cuadrados que vendría a solucionar de forma provisional, hasta que se resuelva el fin último para el que se quiere destinar el suelo, los problemas de estacionamiento en esta parte de Gran Tarajal. “Se trata de una zona donde apenas quedan solares libres, donde muchas de las viviendas no cuentan con garajes ni sótanos y, en general, está bastante congestionada, por lo que habilitar este nuevo espacio de aparcamiento vendría muy bien para los residentes de esta zona”, afirmó el Alcalde de Tuineje.





En tanto que el CAAF certifica el desuso del antiguo depósito de agua, el Ayuntamiento de Tuineje le exige “que se haga responsable de las adecuadas condiciones de seguridad en las que tiene que estar dicho depósito porque la realidad es que no recoge ni las condiciones mínimas”, aseguró el Concejal de Servicios, Dámaso Pérez, quien explicó que “durante la visita al depósito hemos podido apreciar que, por ejemplo, uno de los accesos a la cubierta no tenía la correspondiente tapa. Mientras el CAAF no se desprenda de esta instalación, tiene que hacerse responsable de su seguridad”.