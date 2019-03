Fuerteventura será la sede para la 32ª Edición del Congreso Anual de Zoos y Acuarios en 2020

El centro de naturaleza y rescate Oasis Park Fuerteventura recibirá a los responsables de los zoológicos y acuarios de España y Portugal





Jornadas con expertos internacionales, ponencias de primer nivel y mesas de debate sobre innovación y retos de futuro de estos centros serán los objetivos del parque majorero

El Parque de Naturaleza de Cabárceno ha sido el anfitrión en el último Congreso de la Asociación celebrado el pasado fin de semana





Miembros de la Junta Directiva de importantes organismos como AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios), y EAZA (European Association of Zoos and Aquariums) y WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) participaron en este encuentro





Concluyeron tres días de actividades, ponencias y mesas redondas sobre conservación, educación, etología, técnicas veterinarias, acuarística, educación, comunicación, marketing y bienestar animal en el Palacio de la Magdalena de Santander





Oasis Park Fuerteventura será sede del Congreso Anual de AIZA que se celebrará en 2020, tras la decisión unánime de la Junta Directiva en el Congreso de la asociación celebrado el pasado fin de semana en Cabárceno (Cantabria).









Tras meses de trabajo y requisitos requeridos cumplidos, el parque presentó el pasado fin de semana su proyecto al resto de miembros de la Asociación, donde se pudo comprobar la alta capacitación como enclave del evento para el próximo Congreso. "Su localización poseedora de la mayor reserva de flora y fauna y sus amplios recursos naturales representativos de la macaronesia, más de 3000 animales de 251 especies, y una experimentada labor como centro de rescate y recuperación de especies en peligro de extinción, convierten a nuestro centro en el mejor espacio para celebrar un Congreso tan importante como el del año 2020, con profesionales multidisciplinares altamente cualificados, lo que nos convierte en precursores para dirigir un evento internacional tan destacado como este", ha señalado Soraya Cabrera, Gerente y Directora de Conservación de Oasis Park.









En representación del equipo directivo de Oasis Park Fueteventura, además de Soraya Cabrera, Gerente y Directora de Conservación, asistieron Guacimara Cabrera, Gerente y Directora de Comunicación y Marketing, Beatríz Díaz, responsable del departamento de grandes mamíferos, Ana Alejandra Arroyo etóloga especialista en bienestar animal, Ana Cabrera responsable del departamento de educación, y Noelia Sanchez, responsable del departamento de comunicación audiovisual.









Expertos nacionales e internacionales en Fuerteventura





Más de un centenar de expertos en medicina veterinaria, conservación, investigación, etología, educación, comunicación y marketing, se darán cita en el 2020 en Oasis Park Fuerteventura, para abordar iniciativas innovadoras para los centros de rescate y conservación de animales, así como para debatir los retos de futuro a los que se enfrentan los zoológicos modernos en la próxima década.





“Un reto que nos hace trabajar desde hoy mismo” ha señalado Guacimara Cabrera responsable de comunicación y marketing de Oasis Park, "para que en 2020 bajo el lema "en el mundo cabemos todos", sea este un Congreso en el que definitivamente demos un fuerte impulso a los zoológicos y centros de rescate y conservación, destacando la labor tan importante en favor del gran número de especies en peligro de extinción que existen en la actualidad”





Oasis Park quiere llevar hasta Fuerteventura a los principales expertos en rescate, bienestar animal y conservación, no sólo de España sino de todo el mundo. “Debemos conocer qué es lo que están desarrollando los principales centros zoológicos del mundo, para poder desarrollar nuestra importante labor de forma eficaz y con una calidad elevada”.





Una reserva de naturaleza en Fuerteventura





Con mas de un millón de metros cuadrados de extensión, Oasis Park cuenta con 251 especies de animales, la mayoría rescatadas del tráfico ilegal, y un espectacular Jardín Botánico, con la mayor colección de cactus del continente.





Este centro persigue conectar a las personas con la naturaleza, conjugando la educación con la diversión, e inspirar la pasión a nuestros visitantes por la conservación y protección de nuestro entono natural





Oasis Park es un espacio único para la conservación de especies amenazadas en el que, a través de la investigación y la educación, se trabaja para construir un mundo en el que los animales estén más seguros. Un reto complejo que es su principal motor. Colabora estrechamente, para proteger la biodiversidad, con Gobiernos, Universidades y otras instituciones públicas y privadas de carácter científico, en proyectos in situ y ex situ de conservación y recuperación de especies en peligro.





Este compromiso le ha llevado a formar parte de diferentes programas de conservación como el del Elefante Africano, la Tortuga de Espolones o el burro majorero. Además, cuenta con proyectos pioneros, como el que realiza junto al CSIC para la reintroducción de la Gacela de Cuvier en su hábitat natural en el Norte de África, permiten la recuperación de especies prácticamente extintas en la naturaleza.









El futuro de los zoológicos modernos





Durante el Congreso de AIZA 2019 se realizaron ponencias de gran interés por parte de los profesionales invitados, con temáticas variadas sobre proyectos y herramientas educativas realizadas en los diferentes zoos y acuarios, proyectos de conservación y bienestar, casos clínicos veterinarios más destacados en los centros, nuevas tecnologías aplicadas al mantenimiento de las diferentes especies mantenidas en cautividad en Zoos y Acuarios, entre otras.





El encuentro contó con la participación especia de Thomas Kauffels de EAZA y Doug Cress de WAZA, quienes abordaron la gran importancia del grado de sostenibilidad ambiental de los zoológicos y acuarios pertenecientes a la Asociación AIZA, y la perspectiva española sobre los problemas globales en biodiversidad que existen.





Como cada año, durante la segunda jornada de trabajo, se hizo entrega del Premio AIZA de Conservación in-situ 2019, como reconocimiento del valor del trabajo que realizan los zoos y acuarios de la península ibérica y Portugal, para promover el desarrollo de investigaciones sobre especies amenazadas y su trabajo en la conservación de las mismas en su medio natural.





En esta convocatoria y tras la valoración de los proyectos presentados, el centro ganador fue el Zoológico de Barcelona con su proyecto para la conservación del fartet (Aphanius iberus) en el delta del Llobregat.





En el acto de clausura del congreso, Javier Fernández Morán, del Zoo Acuario de Madrid encargado de ejercer la presidencia de AIZA durante los pasados cuatro años, cedió su cargo como Presidente electo a Javier Almunia de Loro Parque que en adelante liderará la gestión de la Asociación.