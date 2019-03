Fuerteventura.- La Oliva recibe al nadador Eduardo Blasco, 29 veces campeón de España y 7 veces medallista en mundiales y europeos

F uerteventura.- El alcalde Isaí Blanco y la concejala Gleiber Carreño felicitaron a este deportista de élite que residió durante muchos años en el municipio





La Oliva, a 27 de marzo de 2019. El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, y la concejala de Deportes, Gleiber Carreño, recibieron hoy a uno de los mayores campeones que ha dado el deporte majorero, el nadador Eduardo Blasco.





Nacido en San Sebastián, pero criado en Fuerteventura desde los tres años, Blasco empezó a nadar a los cuatro. Su primer oro nacional lo consiguió a los 19 años, y a día de hoy acumula la asombrosa cifra de 29 oros en campeonatos de España, entre natación y actividades subacuáticas. Explotó tarde, pero esa explosión ha sido impresionante, convirtiéndose actualmente, con solo 24 años, en el nadador con más victorias en campeonatos de España absolutos de la historia, acumulando un total de 33 récords de España, 19 de ellos individuales, y 52 medallas nacionales en diferentes disciplinas a lo largo de su carrera.





También está reconocido como deportista de alto nivel y de alto rendimiento entre el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Actividades Subacuáticas. A nivel internacional, en sus once convocatorias con la Selección Española, ha conseguido siete medallas, seis de ellas individuales, participando en cinco mundiales y tres campeonatos de Europa.





"Edu Blasco es un deportista y una persona muy especial, un campeón y un luchador en la vida. Es un orgullo que forme parte de la familia del deporte en La Oliva, y le deseamos toda la suerte del mundo", trasladó el alcalde, Isaí Blanco. El nadador dijo que "este reconocimiento es muy especial, algo que no me esperaba, y muy bonito porque yo aquí en La Oliva he pasado mucho tiempo, y tengo muy buenos recuerdos".





Uno de los aspectos que preocupan a este deportivas a nivel personal y profesional es su formación. Actualmente estudia Derecho en Santander, y anteriormente se ha formado y ha vivido en diferentes ciudades como San Sebastián, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Madrid.





Tras su visita al Ayuntamiento, su primera charla como deportista majorero la impartió hoy a los alumnos del ciclo de Salvamento y Socorrismo del IES La Oliva, y seguirá en próximos días visitando otras instituciones como el Cabildo de Fuerteventura o el Gobierno de Canarias.