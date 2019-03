Fuerteventura.- La Oliva descarta nuevas zonas urbanas o turísticas en El Cotillo

Fuerteventura.- Lo volvemos a repetir, no tenemos intención de ampliar el suelo urbano o turístico. Nosotros apostamos por un modelo de calidad y no de cantidad", declaró el alcalde Isaí Blanco, aclarando que Piedra Playa es y se mantiene como suelo rústico en el planeamiento actual y futuro





La Oliva, a 21 de marzo de 2019. El Ayuntamiento de La Oliva se dirige a la ciudadanía para aclarar una información que está circulando con respecto a supuestos planes de urbanización en la localidad de El Cotillo.





"En primer lugar, pedimos tranquilidad, porque en El Cotillo no se puede construir fuera del núcleo urbano, ni tampoco el ayuntamiento tiene intención de cambiar eso", trasladó Isaí Blanco. En segundo lugar, dijo, "aprovechamos para ratificar nuestro compromiso con mantener la identidad de El Cotillo como pueblo pesquero. Nuestra apuesta es un modelo de calidad y no de cantidad, mejorar primero lo que ya tenemos, que buena falta le hace".





Tras consultar hoy con la Oficina Técnica del Ayuntamiento, la concejala de Urbanismo, Omaira Saavedra, informó de que "no hay proyectos ni solicitudes de licencias en el entorno urbano de El Cotillo. Y aunque las hubiera, no se podrían hacer, porque el planeamiento no lo permite".





En este sentido, explicó Saavedra, "no está sobre la mesa ampliar la zona urbanizable ni turística en El Cotillo, ni en el Plan General que se está redactando con este grupo de gobierno, ni tampoco en la redacción del PIOF, según nos dicen desde el Cabildo".





Actualizar el planeamiento urbanístico





La normativa de planeamiento que rige en el municipio de La Oliva son las Normas Subsidiarias de La Oliva, un documentó que se redactó en 1989, y que entró en vigor de manera definitiva en el año 2000.





"Gran parte de los problemas que ha tenido y que tiene el municipio ha sido por la falta de un planeamiento claro. Este grupo de gobierno ha iniciado la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana, con la intención de arreglar esto y de planificar para el futuro desde un modelo de crecimiento sostenible", valoró Isaí Blanco.





La corporación actual ha iniciado los trámites para redactar un plan general en La Oliva, un proceso que se ha iniciado varias veces sin llegar a aprobarse documento alguno, cuando se trata de una herramienta imprescindible para planificar el crecimiento futuro y evitar la inseguridad jurídica y la gran cantidad de problemas urbanísticos que ha tenido históricamente el municipio.





Se descartan nuevas urbanizaciones en El Cotillo





Con respecto a las dudas que se han venido generando sobre la posibilidad de urbanizar o de crear nuevas zonas turísticas en El Cotillo y su entorno, Omaira Saavedra explicó que "actualmente la única zona urbana es la que se corresponde con el núcleo de la localidad, tal y como está".





En el documento urbanístico municipal en vigor, las Normas Subsidiarias de La Oliva, el entorno del núcleo de El Cotillo aparece como Suelo Apto Urbanizable (SAU), "pero tampoco podrían urbanizarse estas zonas a causa de la Ley del Suelo, en vigor desde septiembre de 2017, y que establece la expiración de estas calificaciones en un plazo de cinco años en caso de no aprobarse planes parciales".





Con respecto a las dudas generadas de si se puede construir o no en Piedra Playa, la realidad es que la franja interior correspondiente a la línea de playa ha tenido siempre una calificación de Suelo Rústico Común" (SRC), "y el ayuntamiento no tiene previsto cambiar esta calificación en el nuevo planeamiento", dijo Saavedra, "con lo que tampoco sería urbanizable".