Fuerteventura.- El club de SUP de Onexe Corralejo el más laureado de España ,el Ayuntamiento de La Oliva reconoce su trayectoria

Isaí Blanco y Gleiber Carreño hicieron entrega de este reconocimiento al club de Corralejo y a los jóvenes, Benjamin Laurence, Nayra Benítez y Thiago Sosa





La Oliva, a 15 de marzo de 2019. El SUP (Stand Up Paddle), es una modalidad deportiva que está creciendo en todo el mundo. Desde 2015 se está desarrollando también a nivel competitivo en España, y es en ese contexto que la isla de Fuerteventura, gracias al municipio de La Oliva, está en los primeros puestos a nivel nacional.





El club Onexe, radicado en la Escuela Náutica de Corralejo, se ha convertido en el más laureado del país en este último año, y también tiene presencia internacional a través de dos grandes campeonas del mundo como Iballa Ruano y Sonni Hönscheid, y con el joven Benjamin Laurence, formado desde pequeño en la cantera del club, y que con sólo 17 años ya ha participado en un mundial el año pasado.









Onexe es también el club más importante de Canarias, con 60 fichas federativas entre todas las disciplinas, la mayoría de categorías de base, tiene más de un centenar de niños y niñas en formación entre el club y la Escuela Náutica Municipal, y organiza regularmente pruebas nacionales e internacionales.





Por todos estos y otros logros, el Ayuntamiento de La Oliva hizo entrega esta semana de un merecido reconocimiento al club y a tres de sus deportistas de base más destacados, como Benjamin Laurence, Nayra Benítez y Thiago Sosa, además de una ayuda para la compra de material deportivo.





Isaí Blanco, alcalde de La Oliva, y Gleiber Carreño, concejala de Deportes, trasladaron "el enorme orgullo que supone para nosotros tener en el municipio a un club como este, que está escribiendo la historia de este deporte, y que no sólo tiene a algunos de los deportistas más importantes del panorama internacional, sino que estamos formando a los del futuro", dijo Isaí Blanco. Blanco les felicitó "por todo el esfuerzo que hacen los jóvenes por formarse como deportistas, algo que muy positivo para todos los aspectos de la vida".





Gleiber Carreño coincidió con las palabras dirigidas por la directiva de Onexe. "Aunque hoy hayamos reconocido a tres deportistas que han conseguido buenos resultados, el esfuerzo, el sacrificio y el compañerismo es igual para todos. Los niños de las escuelas, los que compiten con el club, los monitores y entrenadores y todos los padres y madres se merecen esta enhorabuena".





Onexe domina con holgura el circuito canario, y en los últimos años los competidores del club ocupan los primeros puestos del podio en la competición nacional. Es por eso "que ya hemos decidido dar el salto a nivel internacional. Con los resultados que estamos teniendo ya podemos inscribirnos este año en algunas pruebas del Eurotour de SUP", explicó la presidente del club, Nayra Martínez.





Recientemente se ha incorporado al club el seleccionador nacional de SUP, Oscar Ruiz, creando en Corralejo el Centro de Tecnificación Onexe, el primero de España específico de la modalidad de SUP, e incluido dentro del programa de la Federación Española de Surf. "El municipio de La Oliva es perfecto para practicar este deporte, y especialmente en invierno porque en otros puntos de Europa no se puede. Acabamos de comenzar, y ya hemos recibido para entrenar delegaciones venidas desde Noruega, Finlandia, República Checa…", explicó Oscar Ruiz.





Además del SUP en sus diversas modalidades, el centro de tecnificación está comenzando a obtener buenos resultados en disciplinas que la escuela ya venía trabajando, como el Surfski (piragüismo) con el entrenador olímpico Mauricio Correa. Otras han comenzado a potenciarse, como windsurf con Iballa Ruano y Fabio Donnini, y vela con Esperanza Barrera, preolímpica monitora del club.





Desde que Onexe iniciara su andadura en el año 2013, su reconocimiento ha crecido exponencialmente. En estos seis años de funcionamiento, ha venido organizando regularmente una prueba del circuito anual de la Copa de España de SUP, por primera vez en la Isla la el Campeonato de España de SUP Olas y Race en 2018, también organiza cada año la prueba internacional Fuerteventura SUP Challenge, incluida una prueba del Eurotur en 2017, además de numerosos campeonatos de Canarias.





Tres jóvenes promesas del SUP





En cuanto a los jóvenes del club homenajeados, Benjamin Laurence (2001), Nayra Benítez (2004) y Thiago Sosa (2006), acumulan un impresionante palmarés en categorías de base, y son firmes promesas para dar el salto a la competición internacional.





Benjamin Laurence , ha sido internacional con Inglaterra en el Mundial de China de SUP Race del año pasado en China, subcampeón de España absoluto de Beach Race siendo juvenil, y dos veces campeón del Circuito Canario sub 18. Thiago Sosa también ha sido campeón de España y de Canarias en distintas disciplinas, y Nayra Benítez es habitual en los podios del circuito canario.





Benjamin Laurence Moreham





Noviembre 2019 - Selección Equipo Ingles Mundial de China SUP Race

2º Clasificado Cto. España SUP Race (Baiona- Galicia Noviembre 2018) 1 -PLATA

Campeón Circuito de Canarias Bach Race SUB 18 2018

3er Clasificado Circuito de Canarias Beach Race 12´6 2018

4º Clasificado Circuito de Canarias Race Open 14” 2018

2016 4º Clasificado Campeonato de España Sup Tecnica Sub 16

2016 5º Clasificado Campeonato de España Sup Distancia Sub 16

2016 1º Circuito Canario de SUP Sub 18





Thiago Sosa Farias





Campeón Circuito de Canarias Beach Race SUB 12 2018

Sub Campeón Circuito de Canarias SUP Race SUB 12 2018

1º Clasificado Cto. España SUP Race (Baiona- Galicia Noviembre 2018) 1 -ORO

4º Clasificado Cto. España SUP Race

2016 Campeón De España Sup Distancia Sub 10

2016 Subcampeon De España Sup Técnica Sub 10

2016 1º Circuito Canario de SUP Sub 14









Nayra Benítez Louzao





3ª Clasificada Circuito de Canarias SUP Race SUB 14 2018

Sub Campeona Circuito de Canarias Beach Race SUB 14 2018





PALMARÉS ONEXE









Deportistas internacionales





Iballa Ruano Moreno (campeona del mundo de SUP Olas 2018)





Sonia Honscheid (Mejor deportista a nivel internacional SUP Race)





Oscar Ruiz. Licenciado en Educación Física, seleccionador nacional de SUP desde 2016 y entrenador olímpico en dos olimpiadas de invierno de snowboard, y como deportistas de SUP Olas ha sido dos veces campeón de España y tiene un tercer puesto en el Campeonato de Europa.





Resultados por equipos





2017 1er campeonato de velocidad 1er puesto por equipos

18medallas (7 primer puestos, 5 segundos y 5 terceros)





2018 Cto. España SUP Race (Baiona- Galicia Noviembre) 6 primeros puestos, 6 segundos puestos, y 3 terceros puestos.





Organización de eventos





Campeonato de España de SUP Olas y Race 2018 Fuerteventura SUP Challenge

Campeonato de Canarias de Surf Open Y categorías Junior 2018

Eurotour 2017 Prueba internacional

Copa de España de SUP Olas y Race 2017

Campeonato de Canarias de Surf Open Y categorías Junior 2017

Copa de España de SUP Olas y Race 2016

Campeonato de Canarias de Surf Open Y categorías Junior 2016 Fuerteventura Surf Festival

Campeonato de Canarias de Piragüismo Open y categorías Junior 2016

Copa de España de SUP Olas y Race 2015

Copa de España de SUP Olas y Race 2014

Copa de España de SUP Race 2013