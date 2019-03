Fuerteventura.- El Ayuntamiento de Tuineje apuesta abiertamente por la mejora y el crecimiento de Playitas Resort

Las licencias que solicita la propiedad del Hotel no se podrán tramitar hasta derogar el Estudio de Detalle, “entuerto heredado” del pasado que fue aprobado por decreto de Alcaldía en 2001, y modificar el Plan Parcial de la Urbanización





Fuerteventura.- Ante las noticias recientemente publicadas sobre Las Playitas y la urbanización sobre la que se asienta el Playitas Resort, el Ayuntamiento de Tuineje asegura que se trata de una urbanización de gran importancia para el municipio. Como asegura el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, “es un referente del turismo deportivo de Europa, siendo uno de los principales destinos; podemos decir con orgullo que está liderando la diversificación turística de Canarias. Está teniendo unos efectos muy positivos para el conjunto del municipio, no solo para la reactivación económica, objetivo fundamental de este Grupo de Gobierno, sino también para el incremento de nuestra cuota turística y con un perfecto encaje social en las actividades deportivas que se desarrollan en el municipio”.





Por tal motivo, el Ayuntamiento de Tuineje tiene un firme compromiso por potenciar de las instalaciones; de hecho, “hemos dicho clara y abiertamente que queremos más camas para Las Playitas”, reitera Lloret. Sin embargo, este desarrollo está condicionado a “entuertos heredados”. Para seguir creciendo y poder modificar, por ejemplo, las piscinas y mejorar la oferta hotelera, es necesario modificar la ordenación del Plan Parcial antes de acometer las obras de mejora y crecimiento que solicita la Dirección del complejo hotelero.





“Por haber corrido en 2001, ahora sufrimos los entuertos heredados”, señala el Alcalde de Tuineje. En 1995, se aprobó correctamente un Plan Parcial de urbanización en Las Playitas; pero en los años siguientes se permitió la ejecución de un proyecto no coincidente con el Plan Parcial aprobado. Por tal motivo, en 2001, mediante Decreto de Alcaldía, se intentó dar cobertura a esas modificaciones a través de un Estudio de Detalle, instrumento que no es válido para recoger esos cambios sustanciales y que, en cualquier caso, no fue aprobado por el procedimiento correcto ya que tendría que haber sido llevado a Pleno. “En aquel momento era necesaria una modificación del planeamiento para poder incluir esos cambios”, explica Lloret. “Esto nos ha llevado a una situación en la que existe disconformidad entre lo existente y el planeamiento aprobado, por lo que desafortunadamente no se podrá dar licencias hasta que se modifique el Plan Parcial. Actualmente existen causas judiciales abiertas precisamente en torno a este asunto, por lo que no estamos hablando de cualquier nimiedad”. Esta mala decisión que se tomó en 2001 está ralentizando ahora el objetivo de la propiedad del hotel, fundamentada en la ampliación de las instalaciones, y del Ayuntamiento de Tuineje, que persigue la reactivación económica del municipio.





En mayo y junio de 2018, ante el conocimiento de esta situación, la Alcaldía dictó respectivamente a la Secretaría y a los servicios técnicos del Ayuntamiento sendas providencias para establecer el procedimiento a seguir. “Este expediente ha sido analizado intensamente por los servicios municipales y el único camino posible para garantizar la seguridad jurídica en esta situación y poder otorgar las licencias es la necesaria modificación del Plan Parcial. Esa mala decisión de 2001 es la que ahora está lastrando que no podamos otorgar las licencias por el procedimiento ordinario”.





La hoja de ruta marcada en mayo del año pasado incluye la revisión del Estudio de Detalle, para su derogación y la modificación del Plan Parcial para dar encaje a la mejora que plantea el Playitas Resort. “Es un proceso lento, porque en planeamiento los tiempos llevan otro ritmo, pero nuestra voluntad es la de resolver esta mala decisión del año 2001, como así se lo hemos trasladado en varias reuniones a los responsables de Playitas Resort, y, además, aprovechar para que esto se convierta en una modificación de planeamiento donde estén reflejado también los intereses de los vecinos y vecinas de Las Playitas”. Al ser un Plan Parcial Mixto (residencial y turístico), la intención del Ayuntamiento de Tuineje es aprovechar la modificación del Plan Parcial para separar lo turístico de lo residencial e integrar este último en el núcleo poblacional de Las Playitas e incrementar los espacios públicos dotacionales.





Por último, cabe destacar que la propiedad del complejo hotelero presentó al Ayuntamiento de Tuineje en agosto de 2018 una propuesta de convenio urbanístico, mientras que en diciembre hizo llegar un borrador del Plan Parcial que está siendo atendida por los servicios municipales “porque queremos dar encaje a las peticiones que nos plantean desde el complejo turístico”, pero que está condicionada a la derogación del Estudio de Detalle y la modificación del Plan Parcial.