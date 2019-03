Fuerteventura.- Dunia Álvaro ( PP ) reclama la plaza pública de Costa Calma

Álvaro señala que a pesar de que el Ayuntamiento posee varios terrenos en diferentes puntos de Costa Calma, “que deberían utilizarse para prestar servicios a los vecinos así como para hacerla más atractiva a los turistas que nos visitan”, no se utilizan. “El Ayuntamiento de Pájara posee los suficientes terrenos como para construir de forma progresiva la plaza de Costa Calma. Los solares detrás de la Tenencia de Alcaldía están calificados como zona deportiva y de ocio; no entiendo por qué el equipo de gobierno no ha comenzado aun la creación de un lugar de encuentro y recreo allí”, hace hincapié la candidata popular en el sur.