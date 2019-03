Fuerteventura.- Desbloquear la Residencia de Mayores de Gran Tarajal, prioritario para Candelaria Umpiérrez

Fuerteventura.- Desbloquear el proyecto de la Residencia de Mayores de Gran Tarajal será una de las prioridades que se incluyen en el programa de trabajo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tuineje.

Después de múltiples gestiones, de propuestas de todo tipo y de reiterados anuncios de soluciones inminentes, lo cierto es que a día de hoy nos seguimos encontrando con que el Cabildo y el Gobierno de Canarias tienen el presupuesto de la obra preparado desde hace años, y sin embargo el solar que el Ayuntamiento se comprometió a facilitar sigue sin estar disponible para hacer la obra .

La candidata de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, indicó que “más allá de grandes proyectos, de planes y pleitos, lo que necesitamos es aclarar ya la disponibilidad del solar. Porque este tipo de servicios e infraestructuras sí que son prioritarios”.

“ Aquí es donde se demuestra la apuesta por la calidad de vida: en la atención a las personas. No puede ser que sigan pasando los años y aún estemos enredados en si el suelo está disponible o no”, subrayó.

Recordó Candelaria Umpiérrez que en su momento existió una primera propuesta para construir esta Residencia de Mayores en el Aceitún y que luego se optó por propone una ubicación en el entorno del Palmeral de Gran Tarajal. “Hasta ahí lo vemos bien. Pero lo que no entiendo es cómo ha podido transcurrir tanto tiempo desde entonces gestionando la puesta a disposición del solar, que es lo que el Cabildo y el Ayuntamiento necesitan para contratar el proyecto de obra”.