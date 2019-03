Fuerteventura.- CC solicita al PSOE que cese sus descalificaciones y dedique el tiempo, y los asesores, a desbloquear la situación del solar del IES La Lajita

El candidato de Coalición Canaria a la alcaldía del Ayuntamiento de Pájara, Miguel Ángel Graffigna, solicita al alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, y al PSOE que cesen sus insultos y descalificaciones personales, en relación a la reacción socialista sobre la denuncia de paralización en la que se encuentra el solar del IES La Lajita.

Miguel Graffigna cree que “lo que de verdad importa a los vecinos es que desde hace un año el Gobierno de Canarias tiene preparado el presupuesto de la obra del IES La Lajita, que es muy necesario. Y desde hace año le ha pedido al alcalde un documento que desbloquee la cesión del suelo ante los problemas judiciales que existen sobre el mismo”.

“ Todo lo demás –aclara Miguel Graffigna-- sobra. Ni alusiones a mi persona, ni descalificaciones, ni escudarse en supuestas crisis políticas. Lo que le hemos pedido, con toda la educación y el respeto del mundo, es que trabaje”.

“ Responda al escrito que le envió hace un año la Consejería de Educación para poder disponer del solar del IES con plenas garantías y desbloquear el proyecto. Y hágalo hoy, mejor que mañana. No pierda el tiempo. Tiene asesores de sobra para poder hacerlo ya… si quiere”, señaló Miguel Graffigna.





Miguel Graffigna recuerda que la Consejería de Educación tiene presupuestadas las obras del IES La Lajita desde el año pasado, pero el alcalde de Pájara no ha terminado de desbloquear la situación legal del solar en el que se edificará, pese a sus múltiples declaraciones sobre ello.

El problema reside en que el espacio asignado por el Ayuntamiento para este fin se encuentra inmerso en un pleito legal con un particular, que reclama su propiedad. Y mientras tanto, la tramitación del proyecto parada.

El IES La Lajita es imprescindible para que el alumnado de la zona no tenga que seguir desplazándose hasta Morro Jable o Gran Tarajal para estudiar Secundaria y Bachillerato. Cada nuevo retraso en la gestión administrativa significa también retrasos en la obra.

Hasta que no se aclare definitivamente este pleito, Educación no puede seguir con la tramitación del proyecto ante Política Territorial para habilitar el suelo. Ya que, además, el solar que cede el Ayuntamiento actualmente no está calificado como de uso educativo, y por lo tanto debe modificarse el uso autorizado por el planeamiento municipal.

El alcalde de Pájara, el socialista Rafael Perdomo, ha indicado verbalmente que el Ayuntamiento asumiría todas las responsabilidades legales e indemnizaciones que pudieran generarse si la obra comienza y luego los tribunales fallan a favor de los particulares.

Pero lo que ha venido pidiendo la Consejería, porque además legalmente debe ser así, es que más allá de las palabras, el Ayuntamiento envíe por escrito este compromiso de asumir posibles responsabilidades. “Si todo es tal y como dice el alcalde, hoy mismo se puede enviar y por lo tanto la situación de la propiedad del solar quedaría resuelta y la tramitación del proyecto podría seguir adelante”, reiteró Miguel Graffigna.

La gestión de Coalición Canaria en materia de infraestructura educativa en Pájara ha sido muy importante en esta Legislatura, después de la paralización absoluta en la que el PSOE la mantuvo desde el Gobierno los cuatro años anteriores.