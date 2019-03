Fuerteventura.- CC pide que Pájara tiene que desbloquear ya el suelo para construir el nuevo IES de La Lajita

Fuerteventura.- El candidato de Coalición Canaria a la alcaldía del Ayuntamiento de Pájara, Miguel Ángel Graffigna, solicita al alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, que envíe ya al Gobierno de Canarias -hoy mejor que mañana- la documentación necesaria para que la Consejería de Educación pueda continuar con la gestión del proyecto del nuevo Instituto de Educación Secundaria en La Lajita. Después de un año de espera por el escrito del Ayuntamiento, ya es más que suficiente.









La Consejería de Educación tiene presupuestadas las obras del IES La Lajita desde el año pasado, pero el Ayuntamiento de Pájara no ha terminado de desbloquear la situación legal del solar en el que se edificará.





El problema reside en que el espacio asignado por el Ayuntamiento para este fin se encuentra inmerso en un pleito legal con un particular, que reclama su propiedad. Y mientras tanto, la tramitación del proyecto parada.





El IES La Lajita es imprescindible para que el alumnado de la zona no tenga que seguir desplazándose hasta Morro Jable o Gran Tarajal para estudiar Secundaria y Bachillerato. Cada nuevo retraso en la gestión administrativa significa también retrasos en la obra.









Hasta que no se aclare definitivamente este pleito, Educación no puede seguir con la tramitación del proyecto ante Política Territorial para habilitar el suelo. Ya que, además, el solar que cede el Ayuntamiento actualmente no está calificado como de uso educativo, y por lo tanto debe modificarse el uso autorizado por el planeamiento municipal.





El alcalde de Pájara, el socialista Rafael Perdomo, ha indicado verbalmente que el Ayuntamiento asumiría todas las responsabilidades legales e indemnizaciones que pudieran generarse si la obra comienza y luego los tribunales fallan a favor de los particulares.





“Pero lo que ha venido pidiendo la Consejería, porque además legalmente debe ser así, es que más allá de las palabras, el Ayuntamiento envíe por escrito este compromiso de asumción de posibles responsabilidades. Si todo es tal y como dice el alcalde, hoy mismo se puede enviar y por lo tanto la situación de la propiedad del solar quedaría resuelta y la tramitación del proyecto podría seguir adelante”, expuso Miguel Ángel Graffigna.





Lo cierto es que el problema del solar de La Lajita es un ejemplo más de la maraña legal y urbanística que viene sufriendo el municipio de Pájara, sus vecinos e inversores durante esta última década y media de gobierno del PSOE.





Ninguna obra pública nueva ha conseguido salir adelante con una tramitación rápida y directa. La falta de gestión del PSOE en esta materia ha empantanado proyectos de servicios e infraestructuras públicas de todo tipo.





Coalición Canaria priorizará en sus acciones desde la alcaldía de Pájara desbloquear la gestión administrativa, actualizar el planeamiento y dar viabilidad a las infraestructuras y equipamiento público necesario, como es el caso del IES La Lajita.