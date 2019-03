Fuerteventura.- Candi Umpiérrez ( CC ) plantea acciones “claras y directas” para mejorar Giniginamar y recuperar los más de 200.000 euros que el Ayuntamiento no ha invertido

Fuerteventura.- Coalición Canaria en el municipio de Tuineje valora la labor desarrollada por la directora general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Candi Umpiérrez, para conseguir la financiación necesaria para poder hacer la obra de recuperación del frente marítimo de Giniginámar, cuya recepción acaba de realizarse.

Gracias a la iniciativa de la compañera Candi Umpiérrez se consiguió una aportación inicial de 420.750 euros procedente del Plan de Competitividad Turística de Canarias, disponible desde enero de 2016 a la espera del Ayuntamiento, que era el encargado de contratar a la empresa que redactara el proyecto según sus indicaciones.

Los retrasos de la Alcaldía, modificaciones sucesivas del proyecto la ineficacia para tramitar el suelo necesario, llevaron a recortar el proyecto y no poder invertir más de 200.000 euros, dejando incluso un tramo de la avenida sin renovar porque la Alcaldía no pidió permiso a Costas. Mientras tanto, una obra que debía acabarse en apenas seis meses, acaba de recepcionarse ahora, pero recortada.

“ En Giniginamar queda mucho más por hacer. Por eso nuestro compromiso no sólo es invertir en la localidad la totalidad del presupuesto que el actual alcalde no ha sabido aprovechar, sino renovar también la parte de la plaza que no se ha tocado. Hay que escuchar a los vecinos y consensuar unas acciones prioritarias que permitan mejorar todo el entorno con proyectos claros y directos, sin los modificados, retrasos y más modificados que han tenido que sufrir”, explicó Candi Umpiérrez.

La financiación fue puesta a disposición del Ayuntamiento de Tuineje desde finales de 2015. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Obras, fue el encargado de buscar y contratar a la empresa que hiciera el proyecto y supervisar su desarrollo para que todo se desarrollara en tiempo y forma.





Sin embargo, dejó transcurrir casi tres años con sucesivas prórrogas y modificados. Sólo a comienzos de 2018 se pudo comenzar la obra de Giniginamar. Aunque de nuevo el Ayuntamiento por indicaciones de su alcalde, solicitó nuevos retrasos y prórrogas por una sucesión de modificados. Tal fue así, que la financiación estuvo incluso a punto de perderse por el incumplimiento.

Como candidata de Coalición Canaria a la Alcaldía de Tuineje, Candi Umpiérrez, cree que el Ayuntamiento necesita “menos embrollos, modificados, proyectos y más proyectos, y más claridad en las obras y mejor gestión. No puede ser que una obra que estaba prevista para apenas seis meses desde enero de 2016, a estas alturas no sólo esté recortada, sino que ni si quiera el Ayuntamiento haya sido capaz de invertir todo el presupuesto” expuso.