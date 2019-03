Fuerteventura.- Blas Acosta muestra su apoyo al proyecto para crear un festival de surf en Corralejo

Campeonatos, conciertos, cine, mercadillos y talleres formarán parte del programa de actividades.





Se celebrará en octubre y servirá para poner en valor este deporte como reclamo turístico

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, mantuvo recientemente un encuentro con representantes de las escuelas de surf del norte de la isla para conocer la propuesta de crear un festival de surf en la zona: Fuerte Surf Festival.





El festival, organizado por Radical Surf Magazine, Surf Movie Night Canarias y Obsession A2, se celebrará previsiblemente en el mes de octubre. La intención es crear un gran festival en Corralejo que sirva como reclamo turístico mundial del surf y a la vez ponga en valor las escuelas de surf y otros negocios vinculados con este deporte.

El Fuerte Surf Festival englobará varias disciplinas y contará con un campeonato que propone realizar un evento único de grandes olas y otras pruebas de carácter Open para que puedan participar surfistas locales y de otros lugares de Canarias, Península y el extranjero.





Paralelamente, se celebrarán mercadillos, conciertos con grupos locales y foráneos, cine donde se proyectarán los últimos estrenos de películas con temática surfera, charlas, talleres para niños y exhibición y clases de Stand Up Paddle, entre otras actividades.





El responsable insular de Turismo, Blas Acosta, mostró a los impulsores del festival el apoyo del Gobierno insular y destacó “la importancia de este evento para diversificar la oferta turística de Fuerteventura” a la vez que incidió en “la necesidad de seguir trabajando en potenciar el segmento deportivo como marca diferencial de la isla y como punto de reclamo para un sector turístico que cada vez tiene más adeptos”.





Participaron en el encuentro Olivo Corso, Agua Tiki, Buenaonda, King, Point Break, Sunset , Rock'nharley, BananaTequila, Bakery café, Surfriders, La Vaca Azul, Canela surf café, El Arco Lajares, Dreammachine, The Return surf bar, Fuertevida, Protest, Shock Wave, La Ola, Secreto del sur, SurfinTrip, Radical Surf Mag, Surfmovienightcanarias, La Vaca Gigante (Obsession surf), O'NEILL surf school, Ineika, FUERTETRIBU, Nicos Belgian beer, Boardriders, Joyas surf school, Mark Slave, Little Devil, Rip Curl surf school, Stephane Blanc surf coaching , Lolita surf café, Boardfarm Co, Free Surf Spirit, Canarias Glass, Entubadera surf bar, Surfing Colors, Star Surf, Jable surf house lajares, Marplasport y Fanfi surf shop.