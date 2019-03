El presidente de la Cámara de Fuerteventura valora positivamente la nueva Ley de Cámaras Canarias

El presidente de la corporación empresarial majorera, Antonio Rodríguez Marichal, aseguró hoy la Cope Fuerteventura que se trata de “una buena ley en términos generales” ya que otorga a estas entidades “bastantes competencias incluso la gestión de los Parques Tecnológicos”.





Con respecto a la financiación, el principal escollo para alcanzar un acuerdo, el texto establece que se repartirá el presupuesto que cada año destine el Ejecutivo en un 85% según el peso empresarial de cada una y el 15% restante se repartirá a través de un fondo por la doble insularidad que, aunque no queda bien definido, Marichal confía en que “como nos prometió el consejero (Pedro Ortega) se reparta únicamente entre las Cámaras de Lanzarote y Fuerteventura” sin considerar al resto de islas no capitalinas que no disponen de corporaciones sino que están representadas en la Cámara tinerfeña.





Rodríguez Marichal espera que “en un mes o mes y medio” el órgano tutelante pueda convocar los próximos comicios y anima a los miembros actuales a participar en el Pleno de mañana para “dejar las cosas en orden para los que vengan”. Entre las cuestiones a dirimir está la aprobación de un reglamento interno por el que se reducen, de 46 a 24, los miembros plenarios para facilitar que haya quorum y puedan celebrarse con mayor asiduidad las reuniones del Comité Ejecutivo y del Pleno.