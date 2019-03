El Auditorio Insular acoge el espectáculo musical Pioneras, de Bessie a Amy, Mujeres en el Jazz

El Auditorio Insular de Fuerteventura acoge este viernes, día 29 de marzo, un espectáculo musical homenaje a las mujeres destacadas en el jazz. Bajo el título, Pioneras, de Bessie a Amy, Mujeres en el Jazz, la obra resume la historia de ese género a través de sus máximas exponentes. El espectáculo gratuito tendrá lugar a partir de las 21.00 horas, dentro de la agenda cultural del Cabildo de Fuerteventura, que coordina Juan Jiménez.









Música, teatro, historia y elementos audiovisuales hacen de Pioneras un espectáculo dinámico, poético y documental. La obra, producida por Amusic Sociedad Cooperativa, es interpretada por Marina Di Maio y su banda, y recorre la Historia del jazz femenino desde la época colonial hasta nuestros días. Se trata de un retrato de las artistas que lucharon por abrir el camino que otros muchos siguieron y que, con sus aportaciones, contribuyeron a hacer de este tipo de música un exquisito y complejo género musical.









La banda está compuesta por los músicos Leo Olivares (batería), Davor Pomir (Trompeta), Danilo Ruiz (guitarra) y Joel Beltrán(piano), que acompañarán a la cantante en su interpretación de temas clásicos como All of me, On the sunny side of the street o Cheek to Cheek.