CC Fuerteventura : Lavandera no se entera: el parque eólico del faro del Cotillo fue rechazado por el Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno desde hace dos años y está descartado

Coalición Canaria en Fuerteventura lamenta el desconocimiento del diputado del PSOE Ignacio Álvaro Lavandera a la hora de anunciar la próxima instalación de un parque eólico privado en El Cotillo ‘con aerogeneradores de 120 metros de altura’.

Tantos años en el Parlamento no le han servido para enterarse de que el mencionado parque eólico está informado negativamente por el Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias desde el verano de 2017 y desde el primer trámite, por lo tanto no se hará. De hecho, tras el informe ambiental de 2017, la empresa ni si quiera llegó a presentar el proyecto técnico ante Industria y todo quedó suspendido. Desde 2017 hasta el día de hoy no consta ningún proyecto ni trámite más al respecto.

“ Con un poco de trabajo y una breve lectura de la documentación, se pude constatar que una de las primeras acciones que adoptó el actual grupo de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva en el verano de 2017 fue informar negativamente el documento inicial del proyecto… Eso sí, los otros grupos q ue gobernaban antes ni abrieron la boca”, recuerda la diputada Nereida Calero.

Precisamente, Nereida Calero se ha encargado esta Legislatura de hacer un seguimiento sobre todos estos proyectos energéticos y su tramitación, “después de que la anterior consejera de Industria del PSOE autorizara en 2015 la instalación del tendido eléctrico de punta a punta de la isla, en contra de la opinión de las instituciones majoreras y aprovechando los días de interinidad en el cargo tras las elecciones de 2015”. Pero con el silencio cómplice del diputado del PSOE Lavandera, que ya en la Legislatura 2011-2015 estaba en el Parlamento y podía haberse interesado.







“ Mientras tanto, los diputados del Coalición Canaria hemos estado coordinando acciones con vecinos, ayuntamientos y C abildo para parar proyectos que no nos parecían razonables. En unos casos lo hemos conseguido, y en otros no llegamos a tiempo porque venían de la Legislatura anterior, con el PSOE en Industria . Pero no hemos dejado de movernos en este sentido. No somos de los que ahora, a última hora, posturean sin ni si quiera documentarse y leer”, indicó.

Volviendo al proyecto del parque eólico del faro de El Cotillo, Nereida Calero recabó desde hace años la documentación ante el Gobierno de Canarias: “no llegó a presentarse formalmente el proyecto técnico, simplemente se presentó un documento inicial para preguntar si cabía la posibilidad de tramitarlo y cuáles serían las exigencias ambientales que necesitaría para seguir adelante”.

En la documentación constan las referencias a los informes negativos de distintas áreas del Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, “todas ellas gobernadas por Coalición Canaria, por lo que, si seguimos el razonamiento del diputado Lavandera, sería entonces Coalición Canaria quien paró el proyecto del parque eólico en el faro de El Cotillo”.

Nereida Calero considera que por encima de las diferencias políticas el rechazo al proyecto eólico en el faro de El Cotillo es de sentido común, “cualquier persona con un mínimo de sensibilidad lo entiende así”.

Ahora bien, lo que no comparte es que “después de años y años en los que Lavandera ha estado silencioso y sumiso ante las imposiciones energéticas que la isla rechazaba, ahora confunda a la opinión pública con un proyecto privado que quedó descartado hace dos años”, señaló Nereida Calero.

En la información que la diputada Nereida Calero ha recabado desde hace años, consta el informe negativo del Ayuntamiento de La Oliva desde el verano de 2017, ya con el actual alcalde de CC. El Cabildo de Fuerteventura también informó que el suelo propuesto no era apto territorialmente, también dirigido por CC. Medio Ambiente, también dirigida por CC, señaló la cercanía a una ZEPA y que el suelo propuesto es además IBA.