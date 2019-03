Alejandro Jorge ( NC-AMF ) anuncia la creación de la Consejería de Accesibilidad y Movilidad si preside el Cabildo de Fuerteventura

Alejandro Jorge está convencido de que “debe existir una vía directa con el Cabildo de Fuerteventura para analizar las demandas de colectivos que hoy trabajan en post de una isla más accesible, no solo para nuestros vecinos y vecinas, sino también para todas aquellas personas que nos visitan, sean turistas o no. Nuestra isla sufre un envejecimiento progresivo y es necesario que nuestros pueblos y ciudades se conviertan en espacios sin barreras que faciliten los movimientos de su población”. “En la actualidad no existe una delimitación de competencias claras como sí existirá en el futuro gobierno”.