Alejandro Jorge candidato de NC-AMF califica de despilfarro la revista de propaganda publicada por el Cabildo de Fuerteventura.

El autobombo de Coalición Canaria y el PSOE denota el nerviosismo de estos dos partidos políticos por la mala gestión de estos 4 años. El candidato de Nueva Canarias (NC) - Asambleas Municipales de Fuerteventura de Fuerteventura (AMF), Alejandro Jorge, advierte a estos dos partidos que no van a salvar la mala gestión por mucha publicidad y anuncios que hagan "lamentable y vergonzosa esta publicación del Cabildo, una revista de cuarenta páginas a todo color pagada con dinero público. No me imaginaba que Coalición Canaria y PSOE estuvieran tan desesperados como para sacar una publicación así, está claro que saben que este mandato tiene como resultado un balance negativo para la isla, pero eso no se cambia ni con una ni con veinte revistas como esa por mucho que se esfuercen".