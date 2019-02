Podemos Fuerteventura exige soluciones para acabar con la contaminación de las aguas subterráneas

Briansó ha recordado que la Unión Europea no solo exige para estos estudios y planes, entre ellos los hidrológicos, que se cumpla el calendario, sino “que las deficiencias detectadas se solucionen de un ciclo a otro”. El Gobierno de Canarias tuvo que acudir al rescate en el primer caso, ahora la pregunta es si tendrán que volver a imponer las medidas que el gobierno insular no activa “de manera creemos que deliberada”, intuye, “por no ir contra los intereses de personas vinculadas a la explotación del agua subterránea” recalca Podemos.