Fuerteventura : Nueva Canarias – AMF propone la creación de una aplicación móvil que avise de los cortes de agua del CAAF

La situación de desabastecimiento de agua en Fuerteventura está suponiendo un quebradero de cabeza para los vecinos y vecinas de muchas localidades, y también para comercios y negocios de restauración. Ante esta preocupante situación, Nueva Canarias (NC) – Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), recuerda que ha ofrecido colaboración al Gobierno del Cabildo de Coalición Canaria y PSOE en varias ocasiones. El candidato a la presidencia del Cabildo, Alejandro Jorge, lamenta que no se produzca un gran acuerdo por el agua en la isla, “nuestra oposición es firme pero constructiva, en diversas ocasiones hemos tendido la mano para pactar inversiones y medidas en materia de aguas, queremos evitar los cortesen la medida de lo posible y también ayudar al sector primario. Lamentablemente no encontramos respuesta en un Gobierno que no reconoce que necesita ayuda”.