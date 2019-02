Fuerteventura : El programa de La Oliva 'Deporte x todos' integra a niñas y niños con discapacidad en actividades deportivas y de convivencia

Dos veces por semana hacen hípica y deportes acuáticos en la Escuela Náutica. Este sábado el Ayuntamiento organiza una jornada de convivencia en el Albergue de El Cohombrillo





La Oliva, a 7 de febrero de 2019. El Ayuntamiento de La Oliva continúa con el programa de integración de niñas y con discapacidad en actividades deportivas, 'Deporte x Todos', que este sábado organiza una Jornada de Convivencia en el Albergue de El Cohombrillo.





Esta iniciativa pionera que organiza la Concejalía de Deportes, en colaboración con la asociación Play and Train, cuenta con diez usuarios que acuden dos veces por semana, en horario de tarde, a hacer deportes acuáticos como kayak y pádel surf en la Escuela Náutica de Corralejo, e hípica en la cuadra de Villaverde.





La concejala de Deportes, Gleiber Carreño, destacó que "estamos muy contentos con este programa, que no sólo significa un apoyo para las familias en horario extraescolar, sino que está teniendo muy buenos resultados para los usuarios. Durante todos estos meses han mejorado mucho gracias a la actividad física, y también a nivel emocional con las dinámicas de integración".





Las actividades no sólo incluyen a los usuarios con distintas discapacidades a nivel visual, autismo o con síndrome de down, sino que también están abiertas a la participación de sus hermanos y familiares para favorecer la integración. Además, el Ayuntamiento de La Oliva y Plan And Train formaron el año pasado a jóvenes del municipio como monitores, cinco de los cuales llevan trabajando con el grupo durante todo el presente curso.





Mariona Masdemont, directora del programa Play and Train en Fuerteventura, explicó que en la Escuela Náutica practican kayak los viernes, y los miércoles en la hípica de Aníbal se les enseña a montar a caballo. Son dos actividades beneficiosas a nivel físico que mejoran su coordinación y equilibrio, y paralelamente trabajamos a nivel emocional con juegos".





Convivencia en el Albergue de El Cohombrillo





Este sábado día 9 de febrero tendrá lugar una nueva Jornada de Convivencia dentro del programa 'Deporte x Todos' en el Albergue de El Cohombrillo. En horario de mañana los usuarios realizan actividades grupales, y tras el almuerzo, a partir de las 14:30 horas, tendrán lugar las actividades deportivas y de integración.





Integración desde el deporte





En este tipo de jornadas no sólo participan los niños y niñas con discapacidad, sino también sus hermanos y familiares cercanos de sus mismas edades, "con la idea de hacer una actividad verdaderamente inclusiva", dijo Gleiber Carreño.





"Tras haber formado a los monitores de las escuelas deportivas, los usuarios del programa también pudieron participar en los campamentos deportivos de verano y de navidad. Incluso uno de los niños se ha integrado como uno más en la escuela municipal de baloncesto. El objetivo es ese, eliminar las barreras para que todas las familias puedan disfrutar de las actividades deportivas del ayuntamiento sin importar sus circunstancias particulares".