Fuerteventura : Asofuer denuncia la mala praxis del Hotel The View (antes Mirador de Lobos Golf)

Puerto del Rosario, 1 de febrero de 2019.- El presidente de la patronal turística de Fuerteventura, Antonio Hormiga, muestra su “gran preocupación” por la cantidad de denuncias que acumula el Hotel Mirador de Lobos, ubicado en Corralejo, por parte de empleados y ex trabajadores que han acudido a la justicia para recuperar las cantidades que la empresa les adeuda por impagos y retrasos en las nóminas y finiquitos.

A pesar de haber cambiado recientemente su nombre de marca por The View, el establecimiento no puede limpiar “la mala imagen que su pésima gestión está provocando no solo a nivel de visitantes sino del sector”, señala el presidente de Asofuer. Las denuncias se cuentan por centenares y la situación afecta a numerosas familias que dependen de su trabajo en el hotel para continuar adelante y que, a pesar de no estar cobrando, continúan prestando sus servicios “por pura necesidad y con la esperanza de ver remunerada su labor”.

Hormiga advierte de que la situación está haciendo mella entre el personal del hotel perjudicando, incluso, a su salud. Me consta, insiste, en que “son muchas” las personas que sufren ataques de ansiedad o están siendo tratadas a nivel psicológico por la inseguridad que les está generando esta forma de operar “negligente y temeraria”.

Se da la circunstancia, además, de que ante los juicios entablados el empresario titular no acude habitualmente ni se defiende procesalmente en los juicios que contra él se están celebrando en Fuerteventura. Es su modus operandi, insiste Hormiga, “aunque las resoluciones judiciales sean en su contra, no se abonan y los empleados acaban cobrando del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial); dicho de otra manera, su deuda la pagamos todos con nuestros impuestos”.

A pesar de ello, Hormiga insta a todas las personas que trabajen o hayan trabajado para ese establecimiento y sus empresas y tengan cuentas pendientes a que acudan a la justicia porque es, insiste, la única manera de que este tipo de actuaciones irregulares e ilegales se paralicen, evitando prácticas no deseadas en el sector "a costa del sufrimiento de los demás y perjudicando gravemente la imagen del sector y de quienes apostamos por él”.

Hormiga confía en que la labor que están haciendo en esta línea también las instituciones tengan sus frutos “y podamos poner fin a esta forma de gestión que perjudica la imagen de un sector".