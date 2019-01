PP : Las peleas internas de CC y PSOE paralizan el Cabildo de Fuerteventura que sigue sin presupuesto

Según el Reglamento del Cabildo de Fuerteventura, en octubre el grupo de gobierno debió remitir un primer borrador a los grupos para estudiar las cuentas. “Estamos en enero y no tenemos borrador. Silencio absoluto en el Cabildo de Fuerteventura”, lamenta y añade “si ya no pueden gobernar juntos, deben romper el pacto. Lo que no pueden hacer es paralizar el Cabildo de Fuerteventura por mantener sus sillas. No tenemos presupuesto, no tenemos Plan Insular, no tenemos proyectos de carreteras, no tenemos agua en nuestras casas y, mientras tanto, CC yPSOE se pelean por sus intereses. Es inadmisible”.