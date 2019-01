Fuerteventura : Tuineje acuerda poner en marcha una campaña reivindicativa bajo el lema “Ampliación y Mejora del Puerto de Gran Tarajal, ¡Ya!”

·

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Tuineje llevará a Pleno el próximo jueves una moción que exige la reactivación del Puerto de Gran Tarajal, y que incluye dicha acción reivindicativa, tras la cancelación por segunda de la escala del buque de cruceros ‘Balmoral’









El buque de cruceros ‘Balmoral’, perteneciente a la naviera Fred Olsen Cruise y cuya nueva escala en Gran Tarajal estaba prevista para hoy, cancelaba finalmente su atraque en el principal puerto del municipio de Tuineje por motivos meteorológicos, según comunicación no oficial. Ante esta situación que se repite por segunda vez consecutiva, el Ayuntamiento de Tuineje tiene previsto llevar al Pleno ordinario que se celebrará el próximo jueves una moción acordada y redactada por la Junta de Portavoces relativa a la reactivación del puerto de Gran Tarajal en sus facetas pesquera, deportiva y comercial; y, hasta que se mejore la infraestructura, se dote al puerto de los oportunos medios materiales y personales para garantizar las condiciones de operatividad.





Como señaló el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, “nuevamente se nos da la razón en cuanto a las condiciones del puerto de Gran Tarajal. Por eso, exigimos al Gobierno de Canarias que se ponga a trabajar ya en un proyecto que dote al puerto de Gran Tarajal de mayor línea de atraque, mayor profundidad de calado y un abrigo exterior que ofrezca todas las garantías posibles de operatividad ante temporales de componente sur. Pero, mientras eso sucede, no queremos que el puerto lo limiten al turismo de veleros o minicruceros, por lo que demandamos que se dote de los medios necesarios para no renunciar a los cruceros que operan por Canarias”. Lloret aseguró, en ese sentido, que “los vecinos y vecinas del municipio merecen un trato justo, igual que el resto de municipios de Canarias, sobre todo después de habernos tenido que enfrentar al desastre medioambiental de hace cerca de un año. No tenemos más paciencia”.





La moción incluye un punto en el que se exige a los Gobiernos de Canarias y de la Nación la inmediata incoación del expediente para abrir una ventana libre de protección a los LIC Playas de Sotavento de Jandía e Indemares que permita agilizar la tramitación del proyecto de ampliación del puerto.





Así mismo, se dará traslado del acuerdo al Cabildo de Fuerteventura y al Parlamento de Canarias para que lo lleven a debate y aprobación en sus respectivos Plenos, además de a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la Presidencia del Gobierno de Canarias, a Puertos Canarios, al Senado y al Ministerio de Transición Ecológica.





Con respecto al Ejecutivo regional y la gestión realizada tras la última cancelación de la escala del crucero ‘Balmoral’ en Gran Tarajal, la Primera Teniente de Alcalde y Portavoz del PSOE en Tuineje, Rita Díaz, señaló que “ya son dos las veces que el crucero no atraca en el puerto de Gran Tarajal, por eso nos gustaría saber qué opina el Gobierno de Canarias sobre el particular, puesto que no ha existido una comunicación oficial con el Ayuntamiento de Tuineje.





Esto afecta al tejido comercial de Gran Tarajal, al municipio en su conjunto y, por su puesto, al puerto, porque le están cerrando las puertas en prácticamente todos los sentidos”. Díaz destacó, asimismo, que “es una auténtica vergüenza que políticos cuyos orígenes están en este mismo municipio y, concretamente, en Gran Tarajal no hayan movido un solo dedo para que mejoren las condiciones del muelle y para que el Gobierno de Canarias inicie el expediente que incluya el proyecto de ampliación y protección de este puerto, que se necesita con tanta urgencia”.





Por su parte, la Portavoz del Partido Popular, Esther Hernández, manifestó que “se vuelve a repetir la tomadura de pelo al municipio de Tuineje y al pueblo de Gran Tarajal, por lo que todos los portavoces hemos estado de acuerdo en construir una moción en la que se exija al Gobierno de Canarias que atienda de una vez por todas las demandas relativas al puerto de Gran Tarajal y asuma sus competencias. Ya es hora de que, si de verdad lo quieren hacer, lo digan; y si le van a dar nuevamente la espalda a Gran Tarajal, que también lo digan”.





Según el Portavoz del Grupo Mixto, Jorge Ávila, “ya hemos visto los problemas que se generaron con el crucero el pasado 2 de diciembre, a los que hay que sumar ahora las dos cancelaciones. Por eso, hay que tomar ya las medidas necesarias para reactivar el puerto y que los cruceros puedan atracar en las mejores condiciones posibles”.





La moción incluye la puesta en marcha de una campaña reivindicativa para impulsar la ampliación y mejora del puerto de Gran Tarajal que se desarrollará bajo el lema “Ampliación y Mejora del Puerto de Gran Tarajal, ¡Ya!” durante los próximos meses. “Es hora de pasar ya a la acción social junto con los vecinos, porque así nos lo piden y porque la paciencia se acabó”, aseguró el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret.