Fuerteventura : Psoe en Puerto del Rosario propone a la ciudadanía participar en la confección del Programa Electoral

Los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) La Oliva y Puerto del Rosario han presentado esta semana a sus respectivas comunidades educativas su estrategia de internacionalización educativa a través de proyectos Erasmus Plus, en asociación con centros educativos







Observación de buenas prácticas y formación para el profesorado en el extranjero, movilidad por distintos países europeos para el alumnado de FP superior, convivencia con estudiantes extranjeros para compartir las riquezas culturales de cada región o construcción de robots en coordinación con alumnos y alumnas de otros países europeos son algunas de las iniciativas que desarrollarán este curso los Institutos de Educación Secundaria (IES) Puerto del Rosario y La Oliva, dentro del programa Erasmus Plus.





Esta semana, ambos centros educativos han presentado a sus comunidades educativas su estrategia de internacionalización a través de Erasmus Plus, detallando a las familias las iniciativas que desarrollarán este curso con centr…