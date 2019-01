Fuerteventura : NC – AMF e IF denuncian la dejadez del Gobierno de Puerto del Rosario ante las demandas de la población

A pesar de la solicitud de Nueva Canarias (NC), Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) e Independientes de Fuerteventura (IF) de un pleno extraordinario para instar la paralización de las obras, y después de conocer que el Gobierno Municipal haya mostrado su preocupación, eso sí, después de haber dado la autorización pertinente, no se entiende que aún a día de hoy, no se haya procedido a convocar el pleno que resuelva la interrupción de las obras tal y como exige toda la poblaciónde Puerto del Rosario.