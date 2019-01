El PP pide concesión administrativa de la Renovación Tuberías de DISA y Ayuntamiento da 10 Días para presentarla

Para los populares, CC y PSOE siempre estuvieron de acuerdo con las obras y el trazado propuesto por la empresa. Y es que en el proyecto se reconoce que se presenta de acuerdo con la Autoridad Portuaria, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento. "Y esta mañana en la Comisión Informativa nos "informan" de que tomando el acuerdo que plantea el grupo mixto podríamos incurrir en prevaricación", asegura Ignacio Solana, miembro de dicha Comisión. "El PP no va a participar en circos que no aporten soluciones y nos parece lamentable que, ante una propuesta de una parte de la oposición, la respuesta del grupo de gobierno sea la amenaza. Así no resolvemos nada".