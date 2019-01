Centros de Fuerteventura, hacia la internacionalización educativa con Erasmus Plus

Los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) La Oliva y Puerto del Rosario han presentado esta semana a sus respectivas comunidades educativas su estrategia de internacionalización educativa a través de proyectos Erasmus Plus, en asociación con centros educativos













Observación de buenas prácticas y formación para el profesorado en el extranjero, movilidad por distintos países europeos para el alumnado de FP superior, convivencia con estudiantes extranjeros para compartir las riquezas culturales de cada región o construcción de robots en coordinación con alumnos y alumnas de otros países europeos son algunas de las iniciativas que desarrollarán este curso los Institutos de Educación Secundaria (IES) Puerto del Rosario y La Oliva, dentro del programa Erasmus Plus.









Esta semana, ambos centros educativos han presentado a sus comunidades educativas su estrategia de internacionalización a través de Erasmus Plus, detallando a las familias las iniciativas que desarrollarán este curso con centros de Portugal, Italia, Croacia y Polonia, en el caso del IES La Oliva, y centros de Noruega, Finlandia y Alemania, en el caso del IES Puerto del Rosario.









En el marco del primer encuentro de socios europeos de este curso, los centros han expuesto en sendos actos informativos los resultados de sus proyectos internacionales en el curso pasado, han explicado las medidas que desarrollarán durante este año académico y han desarrollado un programa de actividades didácticas para visitantes y alumnado de la isla, como primera acción conjunta del curso.









Así, en la mañana de ayer el IES La Oliva cerró su jornada matutina con una ruta teatralizada con los estudiantes visitantes por los lugares emblemáticos de la localidad, una actividad que se enmarca dentro de los objetivos del proyecto Erasmus del centro: ‘Let’s study the local and regional subjets at school’ se centra en que el alumnado de los distintos países comparta las riquezas de su entorno, desde un enfoque anclado en el currículo de Secundaria y a través de sus distintas disciplinas, objetivo que el IES ha perseguido en este primer encuentro con diversas actividades, como una muestra de las tradiciones de la isla, la ruta guiada o la visita a la exposición ‘Mujeres de tierra y sal’ sobre el papel de la mujer rural.









La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, acompañó la ruta guiada del alumnado en la localidad y aprovechó para felicitar el trabajo de todo el equipo educativo en un proyecto “dirigido a reforzar los lazos internacionales a partir de elementos tan fundamentales como el patrimonio cultural, la riqueza del entorno y la singularidad e identidad de las distintas comunidades que participan en el proyecto”.









Por su parte, el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Puerto del Rosario recibió la visita de sus socios finlandeses dentro del proyecto ‘Robots R Us’ y presentó, también, ante toda la comunidad educativa su nueva estrategia de internacionalización educativa.









A través del programa Erasmus Plus, el centro educativo majorero ha iniciado este año tres proyectos dirigidos a fomentar la movilidad de profesorado y alumnado por distintos países europeos, a desarrollar vínculos internacionales y a potenciar distintas destrezas. Así, en el caso del proyecto del profesorado, el objetivo es mejorar las metodologías didácticas en materia de idiomas, convivencia positiva, uso del vídeo o la radio educativa o la docencia compartida entre otros; con Robots R Us, el centro persigue fomentar las vocaciones científicas, especialmente entre las alumnas, con una iniciativa que plantea la construcción de robots con estudiantes de distintos países; y, por último, el proyecto de movilidad de Formación Profesional persigue dar al alumnado de Hostelería y Turismo la oportunidad de generar lazos con empresas extranjeras, vivir la experiencia de otros mercados laborales europeos y conocer otras tendencias profesionales del ámbito de estudio.









La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, participó en la tarde de ayer en el acto, un encuentro en el que puso en valor “el importante trabajo que realiza el IES Puerto del Rosario en proyectos Erasmus Plus, tratando de llegar a todas las etapas educativas y buscando siempre un anclaje curricular interesante”.









Soledad Monzón destacó que cada vez son más los centros de Canarias que apuestan por la internacionalización educativa y que forman parte del programa Erasmus Plus: “De hecho, somos una de las Comunidades Autónomas con más participación de todo el territorio estatal: con 105 proyectos en educación escolar y de adultos, y 80 proyectos en centros que imparten Formación Profesional, somos la sexta Comunidad Autónoma en participación”, explicó Soledad Monzón, que señaló que para Canarias es “de principal importancia esta apuesta internacional, para mejorar la competencia idiomática del alumnado pero también para hacer posibles vínculos educativos que se traduzcan, en el futuro, en proyectos de cooperación e iniciativas más ambiciosas para los centros del Archipiélago”.









Soledad Monzón destacó, además, que Fuerteventura es una de las islas donde más crece el interés del profesorado por poner en marcha este tipo de proyectos, y resaltó el trabajo de centros como el CIFP Majada Marcial, que cuenta con programas de movilidad en Formación Profesional tanto para ciclos de grado medio como para ciclos de grado superior, del IES Puerto del Rosario, y de centros de enseñanzas obligatorias como el CEIP El Tostón, el IES La Oliva o el CEO Antigua “que han apostado por proyectos Erasmus Plus en los que aprovechan el contacto con alumnado extranjero para educar en valores de principal importancia, como son el respeto por el patrimonio cultural o la integración de personas extranjeras”, señaló.





