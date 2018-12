Riders majoreros dominan el Campeonato de España de SUP Beach Race y la Fuerteventura SUP Challenge

La Oliva, a 10 de diciembre de 2018. La rider local del municipio de La Oliva Sonni Hönscheid se impuso ayer de manera brillante en la Fuerteventura SUP Challenge, realizando el mejor tiempo, tanto de categoría masculina como femenina, entre los 63 participantes que completaron los 12 Km de recorrido entre Corralejo e Isla de Lobos. Igualmente, en las categorías reina del Campeonato de España de Beach Race, el sábado en Majanicho, se subieron a lo más alto del podio los majoreros Jaran Rodríguez y Esperanza Barrera.La gesta de Hönscheid cobra valor considerando que esta competición de larga distancia se celebra en la modalidad de open, con participantes internacionales, y de manera conjunta a la Copa de España de Stand Up Paddle Surf, donde compitieron también los mejores del circuito nacional. La majorera acumula este año seis victorias y dos segundos puestos en el circuito mundial profesional de SUP RACE.La Fuerteventura SUP Challenge Copa de España de SUP Race tuvo lugar entre la Bahía de Corralejo y el Islote de Lobos, cerrando un puente de diciembre en que Fuerteventura se convirtió en la capital nacional del SUP, acogiendo también los campeonatos de España de SUP Olas y Beach Race en Majanicho.En Majanicho se vivió un gran espectáculo con la prueba de Beach Race, subiéndose también a lo más alto del podio los rider locales Jaran Rodríguez, en la categoría Elite 14 Pies, y Esperanza Barrera en Elite 12,6 Pies.El Ayuntamiento de La Oliva ha valorado muy positivamente la celebración del Campeonato de España de SUP por primera vez en Fuerteventura, "por la repercusión mediática que ha tenido, y por el impulso que supone para promocionar La Oliva como destino de turismo deportivo", dijo la concejala de Turismo, Sandra González. La concejala de Deportes, Gleiber Carreño, añadió "el aliciente que significa para los jóvenes de nuestro municipio, que han podido medirse con los mejores del país y de hacer muchos podios", algo que "habla bien a las claras del trabajo que se está haciendo en la formación de cantera de paddle surf".El Ayuntamiento ha dado su apoyo a la organización de este gran evento a cargo de las federaciones Canaria y Española de Surf, junto al club local Onexe., cosechando esta organización radicada en el norte de Fuerteventura importantes resultados, como viene siendo habitual.De igual manera, en estos días han destacado lascomo Benjamin Morhean, subcampeón de España de Beach Race sub 18 (ha sido el primer canterano majorero en acudir a un mundial, representando a Inglaterra), o 18 Izaskun Martín, también campeona de España de Beach Race. Igualmente vencieron en sus categorías del Beach Race Rossana Petrova, en sub 16, Rakele Mannino, en sub 14, y Nicolás Trujillo, en sub 14 de la Beach Race, y en la Fuerteventura SUP Challenge.En la Fuerteventura SUP Challenge, los primeros clasificados fueron la mencionada Sonni Hönscheid en la categoría Elite 14 Pies femenino, Aday Cabrera en Elite 14 PIES masculino, y en la categoría Elite 12,6 Pies, vencieron Sem Danilo y Esperanza Barrera.Óscar Ruiz, seleccionador nacional de SUP y director del Centro de Tecnificación que la Federación Española ha creado recientemente en Fuerteventura, el primero de esta disciplina en España, hizo balance del evento destacando "las impresionantes condiciones que tiene Fuerteventura para practicar paddle surf", algo que se ha podido comprobar a lo algo de estas cuatro jornadas.El representante federativo agradeció "el apoyo del Ayuntamiento de La Oliva para poder contar por primera vez con la máxima competición nacional, después de cuatro años en que ya se viene celebrando aquí una prueba del circuito de RACE. Fuerteventura será este fin de semana la capital nacional del SUP".En la jornada inaugural del jueves, los vencedores del Campeonato de España de SUP Olas fueron Juan de los Reyes, joven andaluz que venció también en sub 18, y la campeonísima grancanaria Iballa Ruano, que conquistó su sexto título nacional tras proclamarse subcampeona del mundo representando a España, y en un momento en que lidera la clasificación mundial, a punto de finalizar el circuito profesional de la modalidad.