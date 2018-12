PP de Puerto del Rosario cree que el presupuesto de 2019 es un corta pega que vuelve al despilfarro

Por su parte, Ignacio Solana recordó que el grupo de gobierno de CC y PSOE "no necesita nuestro apoyo y eso lo hace ver cada vez que elevan a pleno cualquier propuesta, incluida la de presupuestos. No esperamos que acepten nuestras enmiendas y lo entendemos porque este no es nuestro presupuesto que es un corta y pega del año 2016, 2017, 2018 y ahora también para el 2019", recordó.